美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

高利率促成房市持續下滑，圖為建築工人在加州亞罕布拉市新建房屋的資料照片。(Getty Images)

房地產 今年遭遇不少重要轉折，卻都不是往好的方向發展；經濟學者表示，美國房市衰退已經開始。

國會山報(The Hill)報導，房地產業備受觀察的「房屋市場指數 」(Housing Market Index, HMI) 專測房屋銷售前景，11月下跌至33點(百分制)，除了新冠肺炎疫情開始的第一個月以外，為十年來新低。

標準30年期房貸利率 上月超過7%，為過去50多年來最大單一年度漲幅。

抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學者法拉坦東尼(Michael Fratantoni)說，「(30年期房貸利率)開年才3%，顯見漲幅之大。」

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)資深經濟學者伊凡維傑洛(Nadia Evangelou)表示，30年期房貸利率3%與7%的差別，對中價位住宅而言，相當每月房貸增加約1000元。

該利率本月退回6.3%，讓還留在萎縮房市、為數很少的買家產生一絲希望。

在空前升息之後，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，央行將會緩和升息步調，那是房貸利率微跌的原因之一。

法拉坦東尼說：「我們和許多市場參與者都預期，美國及全球多地房市會衰退，這對利率形成下行壓力。」

全國房屋建築商協會(National Association of Homebuilders)與富國銀行(Wells Fargo)共同公布HMI數據顯示，房市自夏季中期開始衰退，該協會首席經濟學者迪茨(Robert Dietz)分析，HMI指數已連續11個月下跌。

迪茨、法拉坦東尼等產業專家預期，美國將陷入衰退；經濟衰退的一般定義為連續兩季走軟。

法拉坦東尼認為，經濟可能在明年中復甦，他認為，「房市領導美國步入衰退，也可能使其擺脫泥淖」。

潛在買家受到高房貸利率、賣方報價上漲和待售房屋數量減少等多重夾擊，首購族的處境更慘，他們無法利用股權儲備來支付高額頭期款，租金上漲也讓潛在買家更難存到頭期款。

全國房地產經紀人協會全國調查發現，今年首購族只占所有買房者的26%，為近年占比最低。