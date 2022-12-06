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藝術家拒為同志伴侶設計結婚網頁 高院大法官激辯

編譯孫梁／綜合5日電
基督徒藝術家史密斯(右一)拒絕為同性戀者設計婚禮網站，官司打到最高法院。(美聯社)
基督徒藝術家史密斯(右一)拒絕為同性戀者設計婚禮網站，官司打到最高法院。(美聯社)

最高法院大法官5日聽取基督教藝術家拒為同性戀伴侶設計結婚網頁一案的辯論，在兩個小時的激烈辯論中，保守派和自由派大法官反覆質問控辯雙方各種問題，顯示慎重對待裁決可能產生的後果，尤其是如何界定企業不違反州反歧視法的重大問題。

科羅拉多州基督教網站女設計師蘿莉·史密斯(Lorie Smith)及其支持者認為，如果高院的裁決對他們不利，將迫使畫家、攝影師、作家和音樂家等藝術家違背自己的信仰而工作；但科州和反對者強調，如果高院做出相反裁決，將是縱容企業歧視，拒為非裔、猶太人、穆斯林、移民以及跨族裔和跨信仰結婚的客戶服務。

大法官在辯論中進行模擬測驗，包括讓非裔聖誕老人身穿三K黨服飾與兒童合照、讓攝影師為猶太人的約會網站和一個婚姻出軌網頁拍照。

保守派大法官對史密斯表示同情，前總統川普任命的大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)說，史密斯「願為任何人的任何網站服務，但不會為她在婚姻觀念上感到被冒犯的人服務。」

拜登總統任命的自由派大法官凱坦吉·傑克森(Ketanji Jackson)質問說，如果非裔坐在聖誕老人腿上，購物中心的照相館能否拒絕拍照；她說：「照相館的邏輯是只有白人兒童才可與聖誕老人合照嗎？」

自由派大法官桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)質問史密斯的律師：「對不相信跨族裔婚姻的人、不相信殘障人應當結婚的人，應當如何畫線？」

支持史密斯的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)質疑薩托馬友的觀點：「將反對同性婚姻與反對跨族裔婚姻並列，難道公平嗎？」

高院的保守派是以六比三占優勢，高院早些時候裁決終止對墮胎的聯邦保護後，國會在制定保護同性婚姻的法律，同時也保護跨族裔婚姻。

史密斯表示，她的宗教信仰禁止她設計歡慶同性婚姻的網頁，科州的反歧視法違反她的言論自由權，但拜登政府、美國公民自由聯盟(ACLU)和全國有色人種促進協會(NAACP)等組織不同意史密斯的說法。

紐約和加州等全國20個自由派的州支持科州，亞利桑納、印第安納、俄亥俄和田納西等共和黨為主的州則支持史密斯。

支持者在最高法院前聲援同性婚姻權利。(路透)
支持者在最高法院前聲援同性婚姻權利。(路透)

大法官 高院 歧視

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