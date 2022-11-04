川普與密友商議 期中選舉後、感恩節前宣布參選2024

前總統川普可能在期中選舉結束的二周內，宣布參選2024年總統。圖為他上月22日在德州助選。(路透)

前總統川普 的三名顧問3日表示，川普在與他的密友商議，考慮藉助共和黨期中選舉 勝利的聲勢，本月宣布再度參選總統。

一位匿名資深顧問說：「川普2024年將會競選，他希望在感恩節前宣布，他知道這個時機宣布會比對手占有更大先機。」

川普的顧問認為，未來數周宣布參選還可能將黨內競爭對手從提名競爭中排除，但川普也可能改變主意和推遲宣布。

熟悉川普計畫的一位消息人士說，川普傾向在期中選舉後不久即宣布參選，和考慮尋找工作人員加入競選團隊。

選民對通膨的擔憂傷害了民主黨的選情，拜登總統的支持率一年多未超過50%，民調顯示，共和黨很可能在期中選舉贏得國會眾院多數，甚至可能控制參院。

但川普如今也不受歡迎，他在任四年加深了美國的分裂，發生支持者攻擊國會的暴亂，兩年來不斷宣稱2020年敗選是選舉舞弊，支持率只有41%。

川普卸任後經常出席政治集會，暗示他可能捲土重來。期中選舉之夜他將在佛羅里達州海湖莊園與親友聚會，慶祝他背書的候選人獲勝。

問題是川普現在面臨多項調查，包括司法部調查他從白宮帶出的機密文件，檢方表示，部分文件還沒有找到。

川普在共和黨內也面臨挑戰，部分共和黨要角也在考慮爭取黨內提名。川普密切關注佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的動向，預計德桑提斯將在期中選舉的州長連任競選中，擊敗民主黨對手克里斯特(Charlie Crist)。維吉尼亞州長楊金(Glenn Youngkin)和前副總統潘斯等人，也可能是川普競選總統的黨內可能對手。

一名顧問說，川普如果宣布競選，將會很快前往提早初選的愛阿華和南卡羅來納州試水溫，他確定4日到愛州。

川普如果參選，可能重現2020年大選的川普與拜登之爭。但與川普關係密切的人並不都認為，川普會很快宣布參選計畫，一位知情者說：「川普希望人們對他的猜測一直持續數月，他對此很享受。」