參院過半關鍵州 馬斯多、賴克紹決戰內州

內華達州民主黨籍聯邦參議員馬斯多(右)與共和黨參議員候選人賴克紹(左)。(美聯社)

內華達州 聯邦參議員席位角逐最近數周白熱化，目前已是全國選情最緊繃的席位之一，兩黨候選人差距只有一兩個百分點，最終可能足以決定哪個黨可控制參院；共和黨已將內華達州視為該黨將參院由藍轉紅的最佳機會。

隨著選舉日迫近，民主黨 現任參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)和共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)各自謹守與全國政黨相同競選主軸，希望關於墮胎 、移民、通貨膨脹或公共安全的信息，能讓選情對自己有利。馬斯多將話題圍繞在墮胎機會受威脅，藉此號召選民；賴克紹則專注於經濟。

「我們不需要更多男性政客告訴女性我們可以用自己的身體做什麼，不能做什麼，」馬斯多9月開始用這段話在她推特帳號置頂；她的多個競選廣告也不斷重複這句話。她聲稱，若賴克紹當上參議員，一定會支持增加墮胎限制、甚至可能贊成實施全國性禁令。

與此同時，賴克紹稱自己「反墮胎」，他獲得反墮胎組織全國生命權利委員會(National Right to Life)背書。聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，賴克紹6月發布新聞稿，稱此決定是「生命神聖的歷史性勝利」。賴克紹支持以公投決定13周後限制墮胎，而不是州憲法目前允許的24周。

但賴克紹競選一直努力將重點放在移民和經濟等問題，而非墮胎。他一再提及汽油價格和通貨膨脹不斷上漲，所以選民應選他而不是馬斯多。他的團隊指責馬斯多的能源議題主張，指她努力將石油和天然氣租賃限制在「很低或沒有開發潛力」的土地上。馬斯多是參議院能源和自然資源委員會及金融、印度事務和銀行、住房和城市事務委員會成員。

這兩位候選人都曾擔任過州檢察長；賴克紹是自2015年至2019年；馬斯多是自2007年至2015年，然後在2017年成為聯邦參議員。他們各自強調此經驗，藉此證明自己支持執法行動。

內華達州自2004年以來始終拒絕歷任共和黨總統候選人，但投票差距越來越小；2020年，拜登總統僅以2.4個百分點的優勢獲勝。

賴克紹與川普關係密切，川普曾兩次訪問內華達州為他造勢拉票；前總統歐巴馬甫宣布11月1日訪問內華達州，為馬斯多、民主黨州長西索拉克(Steve Sisolak)和該州其他民主黨議員拉票。民主黨人希望這次訪問能為該黨選情升溫，推動更多民主黨選民出來投票。