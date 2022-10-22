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期中選舉廣告費達75億元 比2018年多近1倍

編譯郭宣含／綜合21日電
今年期中選舉選情激烈，政治廣告支出也持續攀升，多達75億元，逼近2018年期中選舉40億元的兩倍。圖為俄亥俄州一民主黨國會眾議員的競選招牌。(美聯社)
今年期中選舉選情激烈，政治廣告支出也持續攀升，多達75億元，逼近2018年期中選舉40億元的兩倍。圖為俄亥俄州一民主黨國會眾議員的競選招牌。(美聯社)

期中選舉邁入最後數周，政治廣告支出也持續攀升至約75億元，逼近2018年期中選舉40億元的兩倍；自勞工節(Labor Day)後，內華達州在州長與兩院選舉廣告支出最高，民主黨在廣告中優先強調墮胎、健保與犯罪議題，共和黨則主打稅務、拜登總統和通膨。

根據廣告追蹤公司AdImpact，候選人與外界團體為影響地方、州和聯邦選舉，目前已投入約75億元；相較之下，2018年期中選舉周期廣告支出約40億元，2020年總統選舉周期則約為90億元。

華爾街日報(WSJ)報導，廣告支出約自勞工節後開始攀升；勞工節被稱為期中選舉最後階段的非正式起點。

據報導，自勞工節後，拉斯維加斯市場為政治廣告砸下最大本錢，內華達州是州長和兩院議員選舉短兵相接之地；賓州州長和參院選舉激烈，故費城市場名列第二；波士頓市場則排名第三，該市場涵蓋新罕布夏州多地，而新州兩院選舉也異常緊張。

就參、眾兩院候選人而言，民主黨與共和黨廣告重視的議題也不太一樣。民主黨人與其幕僚在電視廣告中，最常提到的十大議題分別是墮胎、健保、犯罪、聯邦醫療保險(Medicare)、個人特點、稅務、特殊利益、就業、執法與社會安全。

兩院共和黨候選人則最常在廣告中提到稅務、拜登、通膨、犯罪、眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、移民、個人特點、能源、刪減警察預算與刑事司法改革。

AdImpact也發現，就兩院選舉來看，共和黨在廣告中的語氣比民主黨更負面；由於民主黨掌控國會與白宮，較可能打廣告宣揚政績，共和黨人則試著引出反差。

自勞工節後，參院選舉花最多廣告費在喬治亞州，現任民主黨聯邦參議院沃諾克(Raphael Warnock)對上共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)；州長選舉廣告費最高的則是德州，共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)將面臨民主黨候選人歐洛克(Beto O'Rourke)的挑戰。

民主黨 共和黨 勞工

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