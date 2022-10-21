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捲「獵狐」案 紐約山東同鄉會前會長安全忠父女被捕

記者牟蘭／紐約報導
紐約知名僑領安全忠因涉協助中國官員在美非法活動，及涉非法充當外國政府代理人被捕。(本報檔案照)
紐約知名僑領安全忠因涉協助中國官員在美非法活動，及涉非法充當外國政府代理人被捕。(本報檔案照)

紐約知名僑領、山東同鄉會前會長安全忠(Quanzhong An)與女兒安光陽(Guangyang An)，因涉嫌參與中國政府在美國的「獵狐行動」(Operation Fox Hunt)，非法充當外國政府代理人，20日在紐約長島家中被捕；檢方指兩人還涉嫌非法洗錢，金額達百萬元，當天過堂後羈押候審；另有五名中國政府官員也被美國聯邦當局起訴，目前在逃。

安全忠的辯護律師赫恩(Michael Horn)20日對本報記者表示，他的當事人是表現良好的商人，從未幫中國政府工作，否認所有控罪，將著手替他申請保釋，並蒐集證據以證清白，「不清楚為何聯邦檢方有如此不公正的結論」。

聯邦探員20日在安全忠家中蒐集證物。(取自NBC New York視頻)
聯邦探員20日在安全忠家中蒐集證物。(取自NBC New York視頻)

紐約東區聯邦檢方指出，中國政府官員彭田(Tian Peng，姓名皆音譯，以下同)、陳成華(Chenghua Chen)、閔春得(Chunde Ming)、侯學新(Xuexin Hou)與袁偉東(Weidong Yuan)，自2017年起多次聯絡一名中國外逃人員，其中彭田、陳成華與閔春得多次向安全忠下達指令，袁偉東曾與安光陽多次接觸。

起訴書說，55歲的安全忠活躍於紐約華人社區，曾任紐約山東同鄉會會長，並往返美中從事房地產生意，是法拉盛鬧區一家酒店的大股東，在皇后區還投資豪華合作公寓；他於2020年到2022年期間，涉嫌以山東省政協常務委員的身分，在紐約接觸一名被中國「獵狐行動」追捕人員的兒子，要求對方勸說父親回國。

安全忠向對方說，他會幫忙付清其父親對政府的欠款，並指陳成華已「承諾」，其父親返回中國後不會被關押，要求其父親待在家中，直到兩人返回中國，並會撤銷所有民事指控；期間也致電閔春得，探討這個方案是否可行。

對話中，安全忠表示，他已向中國政府捐贈1億元人民幣(合1400萬美元)，若解決此事，中國政府會認定他「是一個好人，向社會捐贈善款」；若其父不返中國，陳成華等會一直監視他們，讓他「不得安生」，並警告他，中國政府還會監視兩人在中國的親友。

安光陽(左)與袁偉東(右)曾到一名受害者的位於紐約長島家中。(紐約東區聯邦檢方提...
安光陽(左)與袁偉東(右)曾到一名受害者的位於紐約長島家中。(紐約東區聯邦檢方提供)

34歲的安光陽(又名Angela)曾於2018年山東省棗莊市稅務局副主任袁偉東持旅遊簽證來美時，開車送對方以及一名中國外逃人員的親戚到當事人的長島家中，並試圖安排外逃人員的兒子與這名親戚在安全忠的酒店見面，隨後還支付兩人前往洛杉磯的機票。

聯邦調查員還在調查中發現，2016年到2021年期間，安全忠與安光陽及其親屬，通過55名第三方，每次以4萬元到5萬元的金額，從中國向美國匯款，向美國金融機構以「學費」等虛假陳述這些資金的用途，涉案金額高達數百萬元，已被控洗錢罪，檢方要求沒收他於法拉盛的酒店與長島住宅。

安全忠2022年9月底與中國追捕的外逃人員最後一次見面，向對方施壓，希望對方在20大之前返回中國，並要求對方寫保證書，直接提交給中國政府。安全忠被控兩罪若成立，最高可判30年拘禁。

長島 法拉盛 獵狐行動

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