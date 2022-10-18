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期中選舉成了2024暖身賽 拜登、川普史無前例

記者顏伶如／綜合報導
對拜登及前川普來說，期中選舉更像2024年大選的預告。(美聯社)
對拜登及前川普來說，期中選舉更像2024年大選的預告。(美聯社)

美聯社報導，對拜登總統及前總統川普來說，三周後的2022年期中選舉不但是2020年大選的奇特延續，或許更是2024年大選的預告。

連任失利後的川普始終拒絕退場，還持續透過選舉陰謀論凝聚支持者，連續數月持續抨擊拜登，把次要選舉升級為不同等級的選戰。拜登與川普之間的政治太極拳，在美國歷史上極為罕見，現任總統必須與可能成為未來挑戰者的前任總統較勁，在全美各地為各自政黨候選人助選。

川普雖然面臨多項調查，包括卸任後擅自將機密檔案帶到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處的犯罪調查，卻照樣在決戰州舉辦火力四射的造勢活動，在演說中除了為背書候選人拉票，還嚴詞猛攻對手。就在川普不斷貶抑、撻伐拜登之際，上個月在俄亥俄州還說出「我們沒輸」的謊言。

美聯社報導指出，對於這次期中選舉選情最為緊繃的幾個選區，拜登到目前為止一直沒有親上火線，而把焦點放在爭取選舉募款以及參加正式活動，強調民主黨與共和黨之間的政策差別。對於川普，拜登盡量避免直呼其名，僅以「那個人」稱呼。但15日在俄勒岡州的造勢活動上，拜登則提出警告說：「川普正控制著共和黨。」

拜登與川普的助選行程地點偶爾相同，例如兩人先後造訪賓州威爾克斯- 巴里(Wilkes-Barre)，間隔只有幾天而已，由此可見這次參院多數席次鹿死誰手，決勝關鍵只在少數某些選區。

南方衛理公會大學(Southern Methodist University)總統歷史研究中心(Center for Presidential History)創始主任英格爾(Jeffrey Engel)說，拜登與川普之間的纏鬥，在美國歷史上很難找到前例，「這真的相當不尋常」。

英格爾說，自從經濟大蕭條(Great Depression)以來，連任失利之後的美國總統再接再厲參選從來沒能成功，美國史上從來不曾出現例外，共和黨籍胡佛總統1932年爭取連任卻輸給民黨籍挑戰者羅斯福(Delano Roosevelt)之後曾經捲土重來卻未成功。他說：「我們從來不曾有過一位前任總統相信自己仍有政治前途。」

拜登 川普 共和黨

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