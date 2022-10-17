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鋪路2024 潘斯巡迴全國為共和黨候選人助選受歡迎

編譯徐薏茹／綜合16日電
前副總統潘斯重新受到各共和黨候選人的歡迎，請站台助選。(美聯社)
前副總統潘斯重新受到各共和黨候選人的歡迎，請站台助選。(美聯社)

期中選舉將至，近幾周如火如荼展開的競選活動表明，儘管前副總統潘斯成為前搭檔─川普狙擊的對象，但潘斯現在正受到許多共和黨候選人的熱烈歡迎，包括在初選期間積極爭取川普支持的參選人，而他也正為可能參選的2024年總統大選鋪路。

潘斯巡迴全國各地，為共和黨團體及候選人活動站台、籌募數百萬元，還為黨內委員會簽署募款請求。

在一些競爭激烈的選區，潘斯被視為某種程度的中和派，能夠幫助擴大他們的吸引力，超越川普的核心支持基礎。

亞利桑納州關鍵的參院席位戰即為一例，潘斯上周公開支持共和黨候選人馬斯特斯(Blake Masters)，馬斯特斯正努力擺脫初選時的強硬形象，試圖贏得溫和派的支持。

由於過去一年潘斯都不贊同川普無根據的選舉被竊論，潘斯對馬斯特斯的支持因此顯得有點不和諧；潘斯11日在鳳凰城(Phoenix)並未提到馬斯特斯初選期間否認2020年大選結果的言論，僅說：「我來到亞利桑納不僅要說馬斯特斯是美國參議院的正確人選，另外，亞利桑納的人民應該知道，馬斯特斯可能會是導致參院民主黨多數或共和黨多數兩種不同結果的人物。」

除了馬斯特斯，潘斯也為喬治亞州副州長候選人瓊斯(Burt Jones)的募款活動站台，瓊斯先前也曾經支持川普的大選舞弊指控

新罕布夏州參議員候選人博杜克(Don Bolduc)初選時也曾告訴選民，總統大選結果被偷走，但他上個月也獲得潘斯支持。

潘斯擔任副總統時期的幕僚長蕭特(Marc Short)拒絕對潘斯會支持的候選人人選設下限制，「更重要的是確保他在需要的地方做個配合團隊的人，我認為許多候選人尋求鞏固他們身後的政黨時，潘斯可以提供幫助。」

瓊斯、博杜克也試圖避開他們先前的言論。

蕭特表示潘斯樂於支持已經從2020年大選走出來的候選人，並鼓勵共和黨也往前邁進。

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