喬州參議員候選人辯論 民主黨沃諾克 緊咬共和黨沃克嘲警爭議

喬治亞州聯邦參議員候選人電視辯論14日晚舉行，左為民主黨候選人沃諾克，右為共和黨候選人沃克。(取自wsav.com電視畫面)

被視為今年期中選舉全美最激烈選戰之一的喬治亞州國會參議員選戰，14日晚間舉行唯一一場兩黨參議員候選人辯論，高呼支持全國墮胎 禁令的共和黨參院候選人沃克(Herschel Walker)再度否認曾付錢給女友墮胎；民主黨現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)未窮追墮胎爭議，而是攻擊沃克過去涉及的眾多有爭議的議題。

兩黨策士均表示，喬州選舉結果可能決定未來兩年參院落入民主黨或共和黨之手。

沃克再駁付女友墮胎費：謊言

這場辯論舉行前一周，一名育有沃克小孩的婦女指控，沃克2009年鼓勵並付錢讓她墮胎；她告訴媒體說，她還得多次催促，沃克才掏錢。沃克兩年後又叫該婦女再次墮胎。

曾是足球明星沃克14日晚間利用辯論重申，他未在2009年付墮胎費，駁斥籠罩其競選期間的陰影，並稱「那是謊言」。

沃克競選期間支持全國墮胎禁令，反對性侵、亂倫、保護母親生命等各種例外的墮胎情況；FOX 10報導，沃克14日改口稱他並未支持全國無例外的墮胎禁令，並稱其立場與喬州州法六周心跳法案一致。

沃克表示：「就墮胎議題而言，我是基督徒，我相信生命，喬治亞是尊重生命的州。」

沃諾克支持警察 與兩黨合作

沃諾克並未猛攻沃克的墮胎醜聞，而是攻擊沃克過去行為涉及的議題，「我的對手是非不明，他說的話不代表是真相」。

沃諾克接著提到自己支持警察，「我從未威脅要和警察發生槍戰」，藉此提到沃克過去疑似嘲笑警察，還曾威脅要和警察槍戰。

沃諾克也在辯論中多次提到曾和共和黨人合作，推動降低產婦死亡率。

沃克酸對手 和拜登 一模一樣

沃克多次試圖將對手跟拜登總統掛勾，並稱兩人一模一樣，此話贏得滿堂彩。

沃諾克則一再駁斥該說法，稱他曾挺身對抗拜登政府，但他閃躲未回應拜登是否該參選2024年總統，稱未想過該問題。

沃克則俐落表示支持川普再選總統，「川普是我朋友，我不會棄盟友於不顧」。

華郵指出，兩人均表示無論輸贏，都會接受參院選舉結果。沃克曾支持前總統川普有關2020年總統選舉大規模舞弊的不實說法，但他14日表示：「拜登總統和參議員沃諾克勝選，這是我決定參選的原因。」