期中選舉倒數 兩黨都怕扭轉選情的「10月驚奇」

拜登能不能穩住經濟，是影響期中選舉的重要因素。(美聯社)

期中選舉 進入最後一個月的倒數階段，政治觀察家與兩黨選舉顧問如今紛紛做好準備，迎接俗稱「10月驚奇」(October surprise)的變數出現，政治版圖恐將改觀，選舉結果也可能逆轉。

某些意料之外的小插曲已經發生。上周媒體報導傳出，前總統川普背書的共和黨 喬治亞州聯邦參議員候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker)，十多年前曾花錢讓當時的女友墮胎；緊接著是石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)在5日會議結束後宣布，將大幅減少石油產出，就在美國政治正值敏感時刻，汽油價格應聲而漲。

經濟可能陷入衰退等不確定因素，也對選民造成影響；另外，俄烏戰爭持續進行，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對西方國家的批評，用詞越來越強硬；眾院調查國會暴動特別委員會則可能在期中選舉投票日之前，公布備受各界矚目的調查報告。

民主黨 選舉策略顧問雷尼許(Jon Reinish)分析，包括2018年在內的其他期中選舉年，對於選情將如何發展，基本上各界都有共識，「以往大家都可以感覺得到，某股浪潮即將掀起，但今年我們卻像霧裡看花，很多人都緊張到引發胃灼熱(heartburn)了」。

雷尼許指出，對於共和黨候選人來說，尤其像沃克一樣首次參選的政治新人，最大考驗是如果選前最後階段突然出現爆料消息，或者競選陣營發生錯誤，極可能就失去勝選的機會。他表示，對於民主黨候選人來說，選舉結果是好是壞，與經濟狀況及區域地理政治環境息息相關。

他指出，如果發生某些影響全國輿情或新聞報導的重大事件，整個狀況的變化將超出候選人可以掌控的範圍，例如油價、外交政策議題、經濟問題等。

「10月驚奇」在美國政治史上並非新鮮事。