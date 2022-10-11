我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

期中選舉倒數 兩黨都怕扭轉選情的「10月驚奇」

記者顏伶如／綜合報導
拜登能不能穩住經濟，是影響期中選舉的重要因素。(美聯社)
拜登能不能穩住經濟，是影響期中選舉的重要因素。(美聯社)

期中選舉進入最後一個月的倒數階段，政治觀察家與兩黨選舉顧問如今紛紛做好準備，迎接俗稱「10月驚奇」(October surprise)的變數出現，政治版圖恐將改觀，選舉結果也可能逆轉。

某些意料之外的小插曲已經發生。上周媒體報導傳出，前總統川普背書的共和黨喬治亞州聯邦參議員候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker)，十多年前曾花錢讓當時的女友墮胎；緊接著是石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)在5日會議結束後宣布，將大幅減少石油產出，就在美國政治正值敏感時刻，汽油價格應聲而漲。

經濟可能陷入衰退等不確定因素，也對選民造成影響；另外，俄烏戰爭持續進行，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對西方國家的批評，用詞越來越強硬；眾院調查國會暴動特別委員會則可能在期中選舉投票日之前，公布備受各界矚目的調查報告。

民主黨選舉策略顧問雷尼許(Jon Reinish)分析，包括2018年在內的其他期中選舉年，對於選情將如何發展，基本上各界都有共識，「以往大家都可以感覺得到，某股浪潮即將掀起，但今年我們卻像霧裡看花，很多人都緊張到引發胃灼熱(heartburn)了」。

雷尼許指出，對於共和黨候選人來說，尤其像沃克一樣首次參選的政治新人，最大考驗是如果選前最後階段突然出現爆料消息，或者競選陣營發生錯誤，極可能就失去勝選的機會。他表示，對於民主黨候選人來說，選舉結果是好是壞，與經濟狀況及區域地理政治環境息息相關。

他指出，如果發生某些影響全國輿情或新聞報導的重大事件，整個狀況的變化將超出候選人可以掌控的範圍，例如油價、外交政策議題、經濟問題等。

「10月驚奇」在美國政治史上並非新鮮事。

2016年總統大選期間，距離投票日剩下最後11天之際，當時的聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)宣布對民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)先前擔任國務卿任內使用私人伺候器處理公務電郵重起調查。不少民主黨人士認為，這項突發狀況導致柯林頓在大選中敗給共和黨對手川普。

川普能不能拉抬共和黨聲勢，影響期中選舉的選局。(Getty Images)
川普能不能拉抬共和黨聲勢，影響期中選舉的選局。(Getty Images)

民主黨 期中選舉 共和黨

上一則

諾貝爾經濟學獎得主柏南基 化解雷曼危機 際遇難逢

下一則

若敗選 39%共和黨人26%民主黨人會認為選舉詐欺

延伸閱讀

「若敗選是因舞弊」 39%共和黨人、26%民主黨人這麼想

「若敗選是因舞弊」 39%共和黨人、26%民主黨人這麼想
新冠死亡率 共和黨人超民主黨

新冠死亡率 共和黨人超民主黨
共和黨若奪眾院…選舉陰謀論者集結 影響日後選舉結果

共和黨若奪眾院…選舉陰謀論者集結 影響日後選舉結果
川普超級PACs出手 砸百萬在關鍵州打廣告猛攻民主黨

川普超級PACs出手 砸百萬在關鍵州打廣告猛攻民主黨

熱門新聞

新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職