「羅案」影響大 共和黨選情難預測 憂女性票投民主黨

最高院在6月裁定婦女墮胎權未受憲法保障，激發婦女選民憤怒，成為支持民主黨的新票倉。圖為維護墮胎權人士6月在高院前抗議。(美聯社)

拜登總統自去年8月阿富汗撤軍行動後，又碰上通膨嚴重等經濟問題，使民調支持度一年多來都未過半，原本這是共和黨 在今年期中選舉翻盤的絕佳時機，孰料聯邦最高法院6月間推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，宣示墮胎 權並非聯邦憲法保障之基本權利，各界譁然，與此權利息息相關的女性選民因而團結，共和黨年底選情不能過分樂觀。

聯邦最高法院的判決使部分保守州已開始嚴格限制女性墮胎周數，如俄亥俄州限制六周、奧克拉荷馬州更是限制受精卵一經著床即禁止墮胎，不論任何理由，許多婦女因此深覺身體自主權利被剝奪。

住在科羅拉多州丹佛(Denver)的凱蒂．史奇納(Katie Skinner)是兩個孩子的母親，她表示對於最高法院的決定感到非常失望；她說：「墮胎不關任何人的事，女人和他們的伴侶及丈夫之間做出的墮胎決定完全就應該是私密的。」

另一名女性妮基．卡彭特(Nikki Carpenter)也說：「聽到新聞開始報墮胎權被最高法院推翻後，我哭了；感覺我不再是一個人，就像我的子宮不屬於我自己一樣。」

在醫院任職的柯莉．德維勒(Corie Detwiler)更直指剝奪墮胎權會使女性的生命安全遭受威脅；她說：「例如一個宮外受孕的女性，過去我們只須給她吃點藥就可以讓她回家了，但現在卻非得等到她輸卵管破裂、腹腔大出血，不得不送入加護病房時才能進行干預，這都是禁止墮胎後對婦女健康權的重大侵害。」

不過，也有學者指出，每個人都是獨立個體，因此假設「女性」會因一個議題而集體投票 是個錯誤想法；新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)美國女性與政治研究中心主任凱莉．迪特馬(Kelly Dittmar)說：「我們不會假設男性會集體投票，當然也不應假設女性會集體投票；硬要說男女在投票行為上的差異，大概就是女性自1920年取得投票權後，投票率穩定上升。」

聖母大學(University of Notre Dame)政治學教授克莉絲汀娜．沃布雷徹特(Christina Wolbrecht)也說：「女性投票率提升，特別是1980年代開始，女性投票率比男性更踴躍。」