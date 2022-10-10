我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

共和黨若奪眾院…選舉陰謀論者集結 影響日後選舉結果

記者顏伶如／綜合報導
今年期中選舉的共和黨候選人半數以上認為2020「大選舞弊」。圖為2021年1月共和黨支持者暴力衝進國會，企圖阻止會大選驗證。(美聯社)
今年期中選舉的共和黨候選人半數以上認為2020「大選舞弊」。圖為2021年1月共和黨支持者暴力衝進國會，企圖阻止會大選驗證。(美聯社)

華盛頓郵報分析，許多政治觀察家預期，共和黨極可能在這次選舉拿下眾院多數席次，如果預測成真，選舉陰謀論陣營將對下一屆眾院議長的產生擁有龐大影響。

雖然共和黨推派的某些選舉陰謀論支持者，將在民主黨占優勢的藍軍鐵票倉參選，一般預料勝選機會渺茫，但以目前選情看來，選舉陰謀論者在其他選區可望脫穎而出。在299名拒絕承認2020年大選結果的共和黨候選人當中，173人是在共和黨篤定當選的選區參選，另外52人參選選區兩黨勢力則為五五波。

日後總統選舉如果發生爭議，眾院議長將扮演關鍵角色。地方選舉方面，從州長、副州長、州務卿、州檢察長到州參議會、州眾議會，選舉陰謀論者當選之後，對於日後選舉都將帶來某種程度的影響。

專家指出，前總統川普提倡的選舉陰謀論雖然毫無證據，但許多共和黨候選人照樣相信，反映出選舉陰謀論支持者企圖利用各種機會顛覆選舉機制的決心。

華盛頓郵報根據候選人的公開發言、社群網站發文以及各種行動，分析對於2020年大選的態度。統計顯示，某些支持選舉陰謀論的候選人，現在的發言內容比兩年前更偏激；共和黨各地初選結果也可看出，共和黨選民並沒有與支持川普選舉陰謀論的候選人切割，而是紛紛投票相挺，如此一來也讓陰謀論支持者獲得鼓舞。

報導指出，今年期中選舉全美各地共計569名候選人當中，高達53%曾經拒絕承認拜登勝選或對拜登勝選提出質疑。共和黨黨內初選結果，在三個州產生的聯邦選舉及地方選舉候選人，清一色都是選舉陰謀論者。

今年期中選舉的共和黨候選人半數以上認為2020「大選舞弊」。圖為戴著「讓美國再偉...
今年期中選舉的共和黨候選人半數以上認為2020「大選舞弊」。圖為戴著「讓美國再偉大」的川普支持者。(美聯社)

共和黨 眾院 拜登

上一則

拜登拚經濟 籲要有「耐心」…但71%選民認為經濟很差

下一則

缺工潮下雇主降低徵人門檻 更願意聘用更生人

延伸閱讀

大批無證客湧入 紐約市宣布緊急狀態

大批無證客湧入 紐約市宣布緊急狀態
新冠仍未結束 大家要小心

新冠仍未結束 大家要小心
台灣要能御風而上

台灣要能御風而上
華春瑩上傳美最高院孔子塑像 反擊美國說一套做一套

華春瑩上傳美最高院孔子塑像 反擊美國說一套做一套

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職