共和黨若奪眾院…選舉陰謀論者集結 影響日後選舉結果

今年期中選舉的共和黨候選人半數以上認為2020「大選舞弊」。圖為2021年1月共和黨支持者暴力衝進國會，企圖阻止會大選驗證。(美聯社)

華盛頓郵報分析，許多政治觀察家預期，共和黨 極可能在這次選舉拿下眾院 多數席次，如果預測成真，選舉陰謀論陣營將對下一屆眾院議長的產生擁有龐大影響。

雖然共和黨推派的某些選舉陰謀論支持者，將在民主黨占優勢的藍軍鐵票倉參選，一般預料勝選機會渺茫，但以目前選情看來，選舉陰謀論者在其他選區可望脫穎而出。在299名拒絕承認2020年大選結果的共和黨候選人當中，173人是在共和黨篤定當選的選區參選，另外52人參選選區兩黨勢力則為五五波。

日後總統選舉如果發生爭議，眾院議長將扮演關鍵角色。地方選舉方面，從州長、副州長、州務卿、州檢察長到州參議會、州眾議會，選舉陰謀論者當選之後，對於日後選舉都將帶來某種程度的影響。

專家指出，前總統川普提倡的選舉陰謀論雖然毫無證據，但許多共和黨候選人照樣相信，反映出選舉陰謀論支持者企圖利用各種機會顛覆選舉機制的決心。

華盛頓郵報根據候選人的公開發言、社群網站發文以及各種行動，分析對於2020年大選的態度。統計顯示，某些支持選舉陰謀論的候選人，現在的發言內容比兩年前更偏激；共和黨各地初選結果也可看出，共和黨選民並沒有與支持川普選舉陰謀論的候選人切割，而是紛紛投票相挺，如此一來也讓陰謀論支持者獲得鼓舞。