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拜登稱讚德桑提斯應對風災得當 恐壞佛州民主黨選情

編譯洪毅／綜合8日電
颶風伊恩橫掃佛州後，南下勘災的拜登總統(右)對共和黨籍州長德桑提斯(左)指揮救災的肯定，讓將在今年期中選舉中挑戰德桑提斯的民主黨州長候選人倍感壓力。(路透)
颶風伊恩橫掃佛州後，南下勘災的拜登總統(右)對共和黨籍州長德桑提斯(左)指揮救災的肯定，讓將在今年期中選舉中挑戰德桑提斯的民主黨州長候選人倍感壓力。(路透)

颶風伊恩(Ian)橫掃佛州，南下勘災的拜登總統5日與共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)，同框出鏡，引人注目。拜登稱讚德桑提斯「十分了得」，德桑提斯則對白宮的支持表示感謝；而此政治上的死對頭當下相敬如賓，也為期中選舉甚至兩年後的總統大選添加變數。

有線電視新聞網(CNN)報導，沒有人期望在颶風肆虐過後，聯邦與州政府官員的互動繼續充滿政治味，但是拜登在記者面前讚揚德桑提斯「十分了得」，災後重建計畫「做得很好」，「雖然政治觀點南轅北轍，但是災難當下不分敵我，同舟共濟」等言論，仍讓不少民主黨人感到驚訝。

前聯邦眾議員克里斯特(Charlie Crist)將在11月與德桑提斯角逐州長選舉，部分民主黨及克里斯特支持者擔心，拜登的讚揚會讓重克里斯特演2009年的命運：當時身為共和黨籍佛州州長的他，因為支持白宮的金融復甦方案而與前總統歐巴馬相擁，招致批評，這讓他最終離開共和黨，並在今年的州長選舉代表民主黨出線。

克里斯特團隊已準備就颶風災情發動攻勢，例如質疑共和黨籍國會議員反對氣候變遷或災難救助立法，部分地區的預警撤離牛步，保險業者財務狀況一團爛帳，為調查災情不惜封鎖救援物資等；但是一匿名民主黨策士說，拜登的言論「把這些議題掃到角落」。

前佛州眾議會民主黨籍議員蕭恩(Sean Shaw)也表示，許多民主黨支持者跟他說，拜登的發言對克里斯特實在是甚為不利，「拜登接下來還會說什麼？」

民主黨人競選時仍有切入點，例如生活成本飆升或是墮胎議題，還有與災難有關的立法態度及災後安置重建的質疑等。

只不過在幾乎年年受到颶風侵襲的佛州，如何應付災難，往往是為政者的考驗；而德桑提斯在這傾共和黨的州，颶風災情可能沒讓他被扣到太多分，他甚至到還沒有完整動用到1億600萬元的競選資金，相形之下克里斯特的資金僅500萬元。

如今，德桑提斯與拜登的互動不但大大提振他在州長選舉的氣勢，甚至因為對共和黨逞凶鬥狠、立場鮮明壁壘的印象暫時消失，讓他離2024年總統大選門票似乎又更近了一步。

拜登 民主黨 德桑提斯

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