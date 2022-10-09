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川普超級PACs出手 砸百萬在關鍵州打廣告猛攻民主黨

編譯陳韻涵／綜合8日電
前總統川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大！」(「MAGA, Inc.」)8日起在內華達、喬治亞和亞利桑納等國會競選選情激烈州播出廣告，替他背書的共和黨籍候選人造勢。(美聯社)
前總統川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大！」(「MAGA, Inc.」)8日起在內華達、喬治亞和亞利桑納等國會競選選情激烈州播出廣告，替他背書的共和黨籍候選人造勢。(美聯社)

11月8日期中選舉競選活動進入倒數一個月階段，前總統川普終於開始掏出幾百萬元，替他背書的共和黨籍候選人打廣告。

川普已將超級政治行動委員會(Super PACs)「讓美國再次偉大！」(MAGA, Again!)改組為「MAGA, Inc.」；廣告追蹤機構「Medium Buying」表示，「MAGA, Inc.」8日起會在內華達、喬治亞和亞利桑納州播出廣告。

「MAGA, Inc.」已在賓州、俄亥俄州這兩大參院席次競爭激烈的地區大打廣告，而喬州的競選開支更為可觀。

獲得川普背書的喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)曾為美足明星，如今轉戰政壇，他支持全國性的全面墮胎禁令且不給例外條件，卻被「野獸日報」(Daily Beast)爆料2009年曾支付前女友的墮胎醫療費。

美聯社指出，川普8日起在喬州播映的廣告中未提及沃克，而是聚焦沃克的民主黨對手、尋求連任的喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)，形容沃諾克及民主黨為「極端」。 

廣告指出，「從二戰諾曼地登陸到變裝皇后故事(drag queen story time)節目播出，這段時代美國迷失方向，邊境動盪、街坊犯罪、經濟崩盤，都是拜登和沃諾克害的。」

Medium Buying指出，MAGA, Inc.初步重砸500萬元打廣告，包括在喬州花費95萬4000元、內華達州開銷51萬2000元，亞利桑納州支出116萬元；另一個廣告分析公司AdImpact數據顯示，MAGA, Inc.在俄亥俄州耗資134萬元，賓州則付了82萬9000元。

MAGA, Inc.發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)拒絕透露組織初步行動後還會動用多少銀彈，僅表示「我們不會透露確切金額，但這些錢花得有意義」。

MAGA, Inc.首波廣告，都針對川普支持的候選人的民主黨對手，指他們有汙點，例如為了拉抬賓州共和黨參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)的選情，而攻擊他的對手、賓州民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)整治賓州犯罪不力，直言費特曼「危險」、「希望冷血殺手、竊賊和強暴犯在街頭遊蕩」。

賓州共和黨參議員候選人奧茲是川普背書的人選之一。(美聯社)
賓州共和黨參議員候選人奧茲是川普背書的人選之一。(美聯社)
賓州民主黨籍副州長費特曼今年角逐聯邦參議員。(美聯社)
賓州民主黨籍副州長費特曼今年角逐聯邦參議員。(美聯社)

喬州 賓州 川普

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