伊恩肆虐… 泡水、斷電、鐵軌拔起 家人在哪？

世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。聖卡洛斯島被強風吹進灣裡的轎車，附近民房都被摧毀，損失慘重。(歐新社)

颶風伊恩 的強大威力讓佛羅里達州沿海城鎮遭遇重創，從邁爾斯堡(Fort Myers)到蓬塔戈爾達(Punta Gorda)無數建築被毀，許多人的家園毀於一旦，整個海岸社區滿目瘡痍，然而不僅是沿海地區，內陸區域也遭遇不小的損失。

位於邁爾斯堡東北方的阿卡迪亞(Arcadia)等偏遠內陸社區災情30日開始傳出。火車軌道被風暴從地面拔起，軌道扭曲變形，洪水 無情地淹沒當地，拖車和房屋浸泡在水中。

在更北邊的利西亞(Lithia)，居民嚴陣以待，30日晚間，阿拉菲亞河(Alafia)河水暴漲淹到郵筒底部，街道上的鐵絲網被淹到不見蹤影，水位還在持續上升。

利西亞的居民為此早有所準備，夏季豪雨經常導致河水氾濫，2017年颶風艾瑪曾將整個社區淹沒，人們把車停到主幹道，一些居民只以獨木舟和小船往返家中。

然而海岸城鎮仍是本次風災最慘重的「原爆點」(Ground Zero)，目前仍有數十萬家庭無電可用，搜救工作持續進行，罹難人數繼續增加。

菲比·蓋文(Phoebe Gavin)從小在薩尼貝爾島(Sanibel Island)長大，現在她定居維吉尼亞州 ，但她的雙親仍住在島上，「我已經有心理準備他們會無家可歸，這太糟糕了。」

她的父母收入中等，父親是水電工，母親是清潔工，兩人均已70多歲，颶風快抵達時，他們撤離薩尼貝爾島，與住在邁爾斯堡的教友一起避難，這已經是他們能力的極限，但還是遠遠無法確保他們安全。

蓋文說颶風通過後，她聽到許多指責災民的聲音，佛州外的居民批評留在危險地區的人，她說，「撤離並不容易，需要資源，經濟在這方面有巨大的差異。」。

她已經收到父母的消息，知道他們沒有問題，但蓋文擔心尚未聯繫到的親友，有些人可能沒離開島上，她表示，應付這類緊急情況的能力，與財務狀況直接相關，隨著氣候變遷只會變得更糟，這個問題很棘手。