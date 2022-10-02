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拜登親自主持餐會、發信邀捐款 民主黨募款破億

編譯柯立偉／綜合1日電
民調回升的拜登總統已為民主黨期中選舉主辦了11次募款餐會，進帳1960萬元，加上小額捐款更達1億700萬元。圖為他9月30日出席西語裔傳統月活動並致詞。(歐新社)
民調回升的拜登總統已為民主黨期中選舉主辦了11次募款餐會，進帳1960萬元，加上小額捐款更達1億700萬元。圖為他9月30日出席西語裔傳統月活動並致詞。(歐新社)

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)表示，截至目前，拜登總統已為本黨主持了11次募款餐會，為民主黨帶來1960萬元收入，若再加上小額捐款，民主黨為年底期中選舉已「吸金」高達1億700萬元；民主黨認為，如此亮麗的籌款成果與拜登從辦餐會到發電子郵件給支持者，呼籲支持者捐款都親自參與募款有關。

美聯社報導，拜登不只在為民主黨募款時親力親為，也展現出非常親民的一面，善用詼諧的語氣與支持者互動；如8月下旬在華盛頓特區郊區的一場民主黨募款餐會中，他問一個和父親一起到現場的小女孩：「親愛的，妳叫什麼名字？那是妳爸爸嗎？我想說他逼妳來參加這個史上最無聊的活動，實在欠了妳好大的人情。」

又或者是雖然千篇一律，但每次卻總能精準碰觸到捐款人笑點的「川普來電」笑話；每次只要有人在拜登主持的募款餐會上手機響起來，拜登都會說：「電話的那頭一定是川普，告訴他我在忙」，這個笑話今年在伊利諾、紐約及民主黨籍州長協會(Democratic Governors Association)上說過不下三遍，但每次都能引起台下支持者的笑聲。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)說：「拜登就是拜登，他很真情流露，也很接地氣，特別是如果他認識餐會上的每個人的話，情緒會更加放鬆；接到的各種問題也都會如實回答，不少辛辣的發言可能會讓他的幕僚嚇出一身冷汗。」

若現場沒有記者，拜登回答支持者提出的問題時可能「更放得開」，例如據與會者透露，拜登曾在民主黨全國委員會財政主席、知名設計師穆尼奧斯(Henry Munoz)家中，就聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)一事說：「我也是一名虔誠的天主教徒，但我的教會從來沒有提出過像他們『全面毫無例外地禁止墮胎』這樣嚴格的墮胎禁令。」

拜登 民主黨 墮胎

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