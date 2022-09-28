中國驅逐艦現蹤白令海 美國巡邏艇伴航監控

美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊巡邏艇在白令海例行巡邏時，遇上一艘中國飛彈驅逐艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美國海岸防衛隊(US Coast Guard)一艘巡邏艇19日在白令海例行巡邏時，與一艘中國的飛彈驅逐艦遭遇並伴航，海岸防衛隊26日舉行新聞發布時說，發現的中國驅逐艦是在距阿拉斯加州 基斯卡島(Kiska Island)以北86哩的海域行駛。

基斯卡島是阿留申群島西南方的一座島嶼。

海岸防衛隊官員表示，這艘中國驅逐艦並非單獨出現在白令海，而是和另外兩艘中國軍艦和四艘俄羅斯 艦艇組成的中俄海軍編隊，編隊中還有一艘驅逐艦。

與中國驅逐艦遭遇的海岸防衛隊的巡邏艇，是總部位於檀香山的「金寶號」(Kimball)。金寶號離開檀香山後，與編隊散開後分別執行巡邏任務，一架C-130大力神運輸機從柯迪亞克島(Kodiak)的海岸防衛隊基地飛來，為金寶號提供空中支援。

海岸防衛隊第17巡防區指揮官摩爾(Nathan Moore)說：「中俄海軍編隊的航行符合國際規範，我方巡邏艇伴航是保證阿拉斯加州一帶海洋環境的權益不會受影響。」

海岸防衛隊表示，根據海岸防衛隊行動指南的規定，只要戰略競爭對手的艦船出現在美國水域附近時，他們都要伴航，金寶號將繼續在該海域巡邏監視。

中俄海軍編隊出現在白令海前一個月，北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)曾警告說，俄羅斯在北冰洋的軍事部署增多，中國對北冰洋的興趣與日俱增，俄羅斯成立了新的北冰洋指揮部，啟用了數百個新的和前蘇聯時代的軍事基地，包括深水港和機場。

斯托騰伯格上月訪問加拿大時表示，中國宣布自己是「近北冰洋」國家，準備建造一艘全球最大的破冰船，「北京 和莫斯科還承諾加強在北冰洋的務實合作，使之成為深化雙方戰略夥伴關係的一部分，對我們的價值觀和利益構成挑戰。」

這不是中國軍艦第一次出現在阿拉斯加海域，海岸防衛隊的艦船去年9月在白令海和北太平洋也曾遭遇中國艦船。