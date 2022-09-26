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前白宮發言人莎奇：11月若視為檢驗拜登公投 必輸

編譯徐薏茹／綜合25日電
圖為莎奇5月在白宮主持記者會。(美聯社)
圖為莎奇5月在白宮主持記者會。(美聯社)

前白宮發言人莎奇(Jen Psaki)日前在節目上直言不諱地表示，假如11月期中選舉最終變成檢驗拜登能力的一次「公投」，那麼民主黨將吃敗仗。

莎奇5月離開白宮轉戰NBC新聞頻道MSNBC，在NBC的周日節目「面對新聞界」(Meet the Press)中，她指出期中選舉若將砲火集中在「最極端」的候選人，那麼民主黨有望贏得選戰，並直接點名亞利桑納州共和黨籍聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。

莎奇直言：「如果這是一次對總統的公投，他們會輸，而且他們知道這一點。他們也知道犯罪是民主黨極大的弱點，我會說這是他們最大的弱點之一。」

她一直在關注賓州的國會參議員選戰，民主黨籍候選人為賓州副州長費特曼(John Fetterman)，共和黨則派出知名心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)；莎奇指出，共和黨的競選廣告稱費特曼在解決犯罪問題方面軟弱無力，「我認為有趣的是，大家總是跟隨金錢，跟隨投入金錢的地方。在賓州，共和黨一直投入上百萬元，投放針對費特曼處裡犯罪問題的競選廣告，因為他們看到這是他的弱點。」

莎奇繼續說到：「所以，是的，經濟的確關係到一切，但必須看看各州的因素，而犯罪是賓州選戰的一大議題。」

雖然最近的民調顯示拜登的支持率上升到40%以上，但華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)25日公布的民調Washington Post/ABC顯示拜登的支持率仍低迷，僅39%，不滿意度為53%。

儘管自去年11月以來，認為拜登達成「很大成就」或「表現不錯」的比率增加了5個百分點，但57%的人認為拜登施政的成果很少或沒有成果。

拜登 民主黨 共和黨

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