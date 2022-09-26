俄州搖擺轉紅？共和黨被追成平手 席捲國會難度升

共和黨候選人萬斯。(Getty Images)

2020年總統大選後，外界一度認為俄亥俄州 已從搖擺州「轉紅」，但是俄州的共和黨 籍聯邦參議員候選人萬斯(JD Vance)的選情，如今卻呈現膠著狀態，反映出「紅色浪潮」、也就是共和黨將席捲國會席次的可能性已愈來愈低。

彭博(Bloomberg)報導，萬斯目前的民調與民主黨對手萊恩(Tim Ryan)幾乎平分秋色，儘管早前萊恩的民調一度領先，但這是萬斯近期加大投放廣告，攻訐萊恩之後的結果；從宏觀的角度來看，反而凸顯出共和黨的選情壓力。

民主黨候選人萊恩(圖)目前的民調，與原來領先的共和黨候選人萬斯，幾乎平手。(美聯社)

俄亥俄州在2020年的大選中支持川普，為1960年大選以後首次在總統選舉中支持落敗方，讓外界懷疑，作為長期的風向球及搖擺州，俄州是否已經「轉紅」；況且萬斯競選，就是將接替準備退休的共和黨人波特曼(Rob Portman)。

兩黨爭奪參院 多數的真正戰場理應是在亞利桑納或賓州等地，但是從參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的參院領導人基金會(Senate Leadership Fund)的資助來看，看在共和黨策士史班(Ken Spain)眼中卻非吉兆。

亞利桑納州的共和黨人馬斯特斯(Blake Masters)正在挑戰現任民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，但是參院領導人基金會卻削減1800萬元的廣告投放資金；然而，該組織又為萬斯預留高達2800萬元的「意外儲備」。

史班說，2800萬元可以用在很多地方，如果把資金分散到幾個月前以為可輕鬆拿下的地方，那其他地方的機會就沒有了。

目前共和黨要奪下眾院多數的機會甚高，但是參院多數的機會正快速減少；就在幾的月前，庫克政治報告(Cook Political Report)還認為共和黨有60%至65%的機率會奪下參院多數，但是現在該組織認為機率只剩50%。

庫克政治報告負責參院的編輯潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)表示，他們依然判定俄亥俄州的選情為「傾共和黨」，但也因此，抽走將大量資金投注此地，反而代表共和黨已經轉為守勢狀態，「不再以更有希望的方式為爭奪多數而戰」。