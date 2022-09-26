我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

俄州搖擺轉紅？共和黨被追成平手 席捲國會難度升

編譯洪毅／綜合25日電
共和黨候選人萬斯。(Getty Images)
共和黨候選人萬斯。(Getty Images)

2020年總統大選後，外界一度認為俄亥俄州已從搖擺州「轉紅」，但是俄州的共和黨籍聯邦參議員候選人萬斯(JD Vance)的選情，如今卻呈現膠著狀態，反映出「紅色浪潮」、也就是共和黨將席捲國會席次的可能性已愈來愈低。

彭博(Bloomberg)報導，萬斯目前的民調與民主黨對手萊恩(Tim Ryan)幾乎平分秋色，儘管早前萊恩的民調一度領先，但這是萬斯近期加大投放廣告，攻訐萊恩之後的結果；從宏觀的角度來看，反而凸顯出共和黨的選情壓力。

民主黨候選人萊恩(圖)目前的民調，與原來領先的共和黨候選人萬斯，幾乎平手。(美聯...
民主黨候選人萊恩(圖)目前的民調，與原來領先的共和黨候選人萬斯，幾乎平手。(美聯社)

俄亥俄州在2020年的大選中支持川普，為1960年大選以後首次在總統選舉中支持落敗方，讓外界懷疑，作為長期的風向球及搖擺州，俄州是否已經「轉紅」；況且萬斯競選，就是將接替準備退休的共和黨人波特曼(Rob Portman)。

兩黨爭奪參院多數的真正戰場理應是在亞利桑納或賓州等地，但是從參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的參院領導人基金會(Senate Leadership Fund)的資助來看，看在共和黨策士史班(Ken Spain)眼中卻非吉兆。

亞利桑納州的共和黨人馬斯特斯(Blake Masters)正在挑戰現任民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，但是參院領導人基金會卻削減1800萬元的廣告投放資金；然而，該組織又為萬斯預留高達2800萬元的「意外儲備」。

史班說，2800萬元可以用在很多地方，如果把資金分散到幾個月前以為可輕鬆拿下的地方，那其他地方的機會就沒有了。

目前共和黨要奪下眾院多數的機會甚高，但是參院多數的機會正快速減少；就在幾的月前，庫克政治報告(Cook Political Report)還認為共和黨有60%至65%的機率會奪下參院多數，但是現在該組織認為機率只剩50%。

庫克政治報告負責參院的編輯潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)表示，他們依然判定俄亥俄州的選情為「傾共和黨」，但也因此，抽走將大量資金投注此地，反而代表共和黨已經轉為守勢狀態，「不再以更有希望的方式為爭奪多數而戰」。

共和黨 俄亥俄州 參院

上一則

參議員激烈戰區 共和黨募款遠落後民主黨

下一則

20年前1本書預言民主黨享長期優勢 如今變樣

延伸閱讀

舊貨真淘到寶 75元買到1頁700年前古經文 如今逾萬元

舊貨真淘到寶 75元買到1頁700年前古經文 如今逾萬元
他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬
狗仔別再亂？「花邊教主」主動發布孕照有苦衷

狗仔別再亂？「花邊教主」主動發布孕照有苦衷
總統支持度低迷…拜登站台 民主黨候選人「不敢靠太近」

總統支持度低迷…拜登站台 民主黨候選人「不敢靠太近」

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

2022-09-20 03:25

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行