參議員激烈戰區 共和黨募款遠落後民主黨

喬治亞州民主黨籍聯邦參議員候選人沃諾克(右)的競選經費，遠超共和黨對手沃克(左)。(美聯社)

11月期中選舉愈來愈靠近；「紐約時報」報導，在部分競爭激烈的選區，共和黨 候選人的資金後盾遠遠遜於民主黨 人，在如此左支右絀的情況下，只能時常穿梭於華府的觥籌交錯間，看看能否尋求更多募款。

例如在喬治亞州，民主黨籍聯邦參議員 候選人沃諾克(Raphael Warnock)已經撥出逾3000萬元，預計在8月中至11月初投放電視廣告；而共和黨競爭對手沃克(Herschel Walker)的預算只有逾780萬元。

在內華達州，民主黨籍聯邦參議員候選人馬斯多(Catherine Cortez Masto)在8月中至11月初投放電視廣告的預算為1600萬元以上，共和黨競爭對手賴克紹(Adam Laxalt)則只有600萬元出頭。

在亞利桑納州，民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)在8月間募得570萬元，此數字甚至比共和黨競爭對手馬斯特斯(Blake Masters)從去年宣布競選到今年7月間募得的全部數字還要多。

由於募款的數字遠遠落後民主黨對手，許多共和黨人只能將目光放在距離選舉地點幾千哩外的遊說熱點；現在的華府，可為各種餐會、晚會、見面會滿檔，許多共和黨人視此為吸引大金主的機會。

例如在國會山莊附近，馬斯特斯與參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)共同出席一場募款會，馬斯特斯還在會場上說，凱利自許溫和派，投起票來卻是自由派，言行不一，「我們不需要像凱利那樣那麼多錢，就能夠展現真我」。

許多共和黨人面臨阮囊羞澀的處境，主因包括通貨膨脹，導致許多來自民眾的政治獻金縮水；許多共和黨人是政治新人，沒有龐大的人際網絡，只能從頭打造；以及前總統川普在黨內出盡風頭，導致大量給共和黨的獻金往他一個人身上流等。

此外，當前氣溫才從炎熱的夏季稍稍下降，許多捐助者可能覺得11月的期中選舉還很遙遠；但是提前、郵寄投票已經寄出，這種錯位顯然已讓不少候選人感覺到「告急」。