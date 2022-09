「限定官方使用」 俄祕密條款可讓普亭增兵百萬人

俄國總統普亭發布部分徵兵令,升高戰爭態勢,但也引起俄國人民恐慌出逃。(美聯社)

遭到俄羅斯 封鎖的歐洲獨立報紙「新報」(Novaya Gazeta)報導,俄羅斯高層官員指出,俄羅斯總統普亭 可以援引祕密條款,讓俄羅斯國防部啟動局部動員,徵召百萬名後備軍人投入俄烏戰爭。

報導指出,條款第七段文字經過修正,條文內容為「限定官方使用」。不過,克里姆林宮否認「新報」報導內容,並強調只會徵召30萬名後備軍人。

俄國官方媒體「俄羅斯新聞社」(RIA)報導,克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,報導內容純屬「胡說八道」,但培斯科夫不願透露條款第七段文字的原本文字為何。

俄烏戰爭今年2月下旬開打迄今,俄羅斯軍隊出現重大折損,五角大廈今年8月表示,根據美方估計,俄軍在俄烏戰爭裡的傷亡人員大約8萬名。

某些軍事專家分析,祕密條款文字定義可能保留模糊空間,讓沒有軍事訓練背景或僅有短期軍事經驗的民眾也被列入徵召上戰場的行列。

西方國家官員則說,普亭宣布將局部動員,透露了俄羅斯在烏克蘭 的戰事正在節節敗退。普亭宣布的前幾天,烏克蘭軍隊在烏克蘭北部、南部的反攻行動均獲得重大進展。

然而,有專家指出,即使獲得徵召的俄羅斯民眾真的前往戰場前線,下場極可能是淪為砲灰,讓俄軍死傷人數繼續攀升。

位於倫敦的策略諮詢機構Sibylline歐洲及歐亞問題專家羅德(Alex Lord)分析,俄軍目前並沒有能夠迅速有效地部署30萬名後備軍人的設備或能力。

羅德表示,由於戰爭期間俄軍損失大量軍備,俄羅斯對於正在烏克蘭境內打仗的俄羅斯職業軍人,補給都已經快要捉襟見肘。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)本周稍早表示,西方專家與烏克蘭獲取情資均顯示,受到烏軍近來全力反攻的影響,俄軍某些部隊的軍事能力與武器設備損失高達50%至90%之間。

公開訊息情報網站Oryx根據獲得證實的照片或影片證據推測,自從俄烏戰爭爆發以來,俄羅斯軍隊損失大約6300輛車,包括1168輛坦克車。

Oryx軍事分析專家雅諾夫斯基(Jakub Janovsky)指出,如果動員更多軍人上戰場,俄軍基本上根本沒有足夠的現代化配備。