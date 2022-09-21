聯合國大會開議 秘書長：全球已癱瘓 演講名單不見習、普

聯合國秘書長古特瑞斯20日在第77屆聯合國大會一般性辯論中致辭說，「我們的世界岌岌可危，而且陷入癱瘓」。(路透)

第77屆聯合國 大會20日於紐約市開幕，歷經過去兩年新冠疫情的視訊會議，今年多數領袖都親臨現場；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)開場演說表示全球已癱瘓、處於危機中，多國領袖敦促合作，拜登總統則因參加英國女王喪禮，而延後一天至21日在聯合國發表演說。

美聯社報導，聯合國年度會議匯集世界領袖之際，全球正面臨種種升溫危機與衝突，老舊的國際秩序似乎日漸無法因應。今年大會是自2020年3月新冠疫情後首次舉行實體大會，許多領袖戴口罩親臨現場與彼此寒暄，但演講者名單上少了俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和中國國家主席習近平。

「我們深陷在嚴重的全球失能中。」古特瑞斯20日在大會上告訴世界領袖：「世界身陷危險且已癱瘓。」

聯合國秘書長古特瑞斯20日在第77屆聯合國大會一般性辯論中致辭說，「我們的世界岌岌可危，而且陷入癱瘓」。(Getty Images)

古特瑞斯表示，國際社會尚未準備好或不願意處理當前挑戰，包括氣候變遷、貧窮和戰爭，「聯合國憲章與其代表理念面臨危機，我們有義務採取行動」。

與此同時，歐洲正面臨二戰以來最大軍事衝突，凸顯大國之間對於如何震懾俄國 、支援烏克蘭 並減緩戰爭後果之間的分歧。

聯合國大會的演說反映出當前緊張且令人憂心的世界；古特瑞斯與其他領袖談到俄國對烏克蘭長達半年的戰爭，以及以色列和巴基斯坦長年爭議；多位國家領導人擔心氣候變遷、油價高漲、食物短缺、經濟動盪、移民、假消息、歧視、仇恨言論和公衛等議題。

來源：he Independent

儘管致辭者有不同的優先要務，但許多領袖都敦促，全球需要更勝以往的合作、對話與信任；許多領袖也談到需平衡多邊和單邊主義，也討論到是否有需要重整國際秩序。

然而知易行難，古特瑞斯表示：「已發展和發展中國家差距、南北歧見、富裕和其他國家的分歧日益危險。」他說這是因為地緣政治緊張關係升溫和缺乏信任所致，這會危及全球合作的各個面向，包括疫苗、制裁與貿易。

美國總統照例是第二位在聯合國大會發表演講的領袖，拜登原訂20日發表演說，但因19日參加英國女王伊麗莎白二世的喪禮，演說行程因此延至21日，也是俄國侵入烏克蘭的第200天。

聯邦政府高官說，拜登將在21日下午演說中號召盟友提供武器給烏克蘭對抗俄國，之後參加對抗愛滋、肺結核和瘧疾的募款活動。