查理繼位 40歲威廉成王儲 王室新繼承順位曝光

查理國王(中)與王儲威廉(右)、王子哈利。(美聯社)

在位長達70年的英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)8日以96歲嵩齡過世，長子查理自動繼任王位，成為查理國王三世，也改變了英國王室繼承順序，查理國王的40歲長子威廉 王子(Princes William)晉為王儲。

威廉王子的九歲兒子喬治王子(Prince George)排在王位繼承的第二順位，威廉王子的七歲女兒夏綠蒂公主(Princess Charlotte)排在第三順位，第四順位為威廉王子的四歲兒子路易王子(Prince Louis)。

查理國王的37歲次子哈利 王子(Prince Harry)排在第五順位，哈利王子的三歲兒子亞契(Archie)排在第六順位，哈利王子的一歲女兒莉莉貝(Lilibet)排第七。

卡蜜拉封后 未掌實權

查理國王2005年結婚的第二任妻子、康瓦爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)卡蜜拉(Camilla)，曾在查理國王與第一任妻子黛安娜王妃(Princess Diana)婚姻期間與查理有婚外情；在伊麗莎白女王同意下，讓75歲的卡蜜拉在查理繼承王位之後，擁有王后(Queen Consort)頭銜，但沒有實權。

今年2月，伊麗莎白女王在慶祝登基70周年時發表演說，讓卡蜜拉頭銜問題得以解決。

英國王儲查理三世(右)8日繼位為國王，左為王后卡蜜拉。(美聯社)

多年來，英國輿論經常討論查理繼承王位之後，卡蜜拉頭銜應該如何安排。卡蜜拉頭銜問題棘手之處在她是查理的第二任妻子，查理的第一任妻子黛安娜王妃1997年在巴黎車禍身亡後，依然受到英國人民懷念與愛戴；卡蜜拉曾長時間被八卦媒體貼上介入黛安娜婚姻的「小三」(third person)標籤。

不過，卡蜜拉不斷努力改變形象，幾十年來終於獲得不錯結果；根據媒體報導，卡蜜拉成功之處在於考慮周到、走接地氣的務實路線，並且對查理忠貞。

根據英國傳統，王位繼承順序為國王長子排在第一順位，接下來是國王長子的兒女，其次則為國王次子及其兒女。因此查理的兩個兒子威廉王子、哈利王子，繼位順序都在查理的弟弟、伊麗莎白二世次子安德魯王子(Prince Andrew)之前。