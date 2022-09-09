我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

查理繼位 40歲威廉成王儲 王室新繼承順位曝光

記者顏伶如／綜合報導
查理國王(中)與王儲威廉(右)、王子哈利。(美聯社)
查理國王(中)與王儲威廉(右)、王子哈利。(美聯社)

在位長達70年的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)8日以96歲嵩齡過世，長子查理自動繼任王位，成為查理國王三世，也改變了英國王室繼承順序，查理國王的40歲長子威廉王子(Princes William)晉為王儲。

威廉王子的九歲兒子喬治王子(Prince George)排在王位繼承的第二順位，威廉王子的七歲女兒夏綠蒂公主(Princess Charlotte)排在第三順位，第四順位為威廉王子的四歲兒子路易王子(Prince Louis)。

查理國王的37歲次子哈利王子(Prince Harry)排在第五順位，哈利王子的三歲兒子亞契(Archie)排在第六順位，哈利王子的一歲女兒莉莉貝(Lilibet)排第七。

卡蜜拉封后 未掌實權

查理國王2005年結婚的第二任妻子、康瓦爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)卡蜜拉(Camilla)，曾在查理國王與第一任妻子黛安娜王妃(Princess Diana)婚姻期間與查理有婚外情；在伊麗莎白女王同意下，讓75歲的卡蜜拉在查理繼承王位之後，擁有王后(Queen Consort)頭銜，但沒有實權。

今年2月，伊麗莎白女王在慶祝登基70周年時發表演說，讓卡蜜拉頭銜問題得以解決。

英國王儲查理三世(右)8日繼位為國王，左為王后卡蜜拉。(美聯社)
英國王儲查理三世(右)8日繼位為國王，左為王后卡蜜拉。(美聯社)

多年來，英國輿論經常討論查理繼承王位之後，卡蜜拉頭銜應該如何安排。卡蜜拉頭銜問題棘手之處在她是查理的第二任妻子，查理的第一任妻子黛安娜王妃1997年在巴黎車禍身亡後，依然受到英國人民懷念與愛戴；卡蜜拉曾長時間被八卦媒體貼上介入黛安娜婚姻的「小三」(third person)標籤。

不過，卡蜜拉不斷努力改變形象，幾十年來終於獲得不錯結果；根據媒體報導，卡蜜拉成功之處在於考慮周到、走接地氣的務實路線，並且對查理忠貞。

根據英國傳統，王位繼承順序為國王長子排在第一順位，接下來是國王長子的兒女，其次則為國王次子及其兒女。因此查理的兩個兒子威廉王子、哈利王子，繼位順序都在查理的弟弟、伊麗莎白二世次子安德魯王子(Prince Andrew)之前。

英國女王 威廉 哈利

上一則

英女王駕崩 白金漢宮突現「雙彩虹」 哈利來不及告別

下一則

查理將改革王室「大瘦身」？安德魯、哈利王子恐被踢出

延伸閱讀

查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出

查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出
與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？
女王駕崩 英國人的日常將有何變化？護照貨幣全要改

女王駕崩 英國人的日常將有何變化？護照貨幣全要改
英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30
美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。路透

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

2022-09-06 12:23

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況