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拜登重啟川普中斷傳統 歐巴馬白宮肖像揭幕 自嘲「缺點曝光」

編譯郭宣含／綜合7日電
拜登總統夫婦7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行揭幕儀式，正式進駐白宮，邀請歐巴馬夫婦重返白宮。圖為歐巴馬在肖像畫揭幕後，高興的親吻米雪兒。(美聯社)
拜登總統夫婦7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行揭幕儀式，正式進駐白宮，邀請歐巴馬夫婦重返白宮。圖為歐巴馬在肖像畫揭幕後，高興的親吻米雪兒。(美聯社)

前總統歐巴馬和前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)7日重返白宮，由拜登總統為歐巴馬夫婦主持肖像畫揭幕儀式，恢復過去十年現任總統邀請前任回白宮肖像畫揭幕的傳統，但此慣例在前總統川普任內中斷。

拜登與歐巴馬開心重聚時表示：「巴拉克和米雪兒，歡迎回家。」白宮同時邀請歐巴馬總統時代的內閣閣員部長等民主黨人觀禮，昔日同儕重返白宮，共聚一堂，笑語不斷。

拜登總統與第一夫人吉兒7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行...
拜登總統與第一夫人吉兒7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行揭幕儀式，正式進駐白宮，邀請歐巴馬伉儷重返白宮。(美聯社)

曾為諸多名人畫出類似相片肖像的邁柯迪(Robert McCurdy)負責歐巴馬的畫作，米雪兒畫像則出自莎倫‧斯普倫(Sharon Sprung)之手。

在背景淨白的油畫作中，歐巴馬面無表情，身穿一襲黑色西裝與灰色領帶，看起來更像照片；米雪兒在畫中微噘雙唇，穿一襲無肩淺藍裙裝坐在紅廳(Red Room)沙發上。

歐巴馬讚畫家 畫出米雪兒的優雅

歐巴馬說邁柯迪畫出他的所有缺點，像是白髮和大耳朵，還笑稱邁柯迪叫他別穿棕色西裝；歐巴馬也感謝斯普倫描繪出米雪兒的優雅與智慧，米雪兒翻了白眼，隨後感謝丈夫的「嗆辣言論」，這時歐巴馬打趣回嘴「我可沒要再次參選」。

歐巴馬表示：「未來世代走過大廳並抬頭看這些畫像，我希望他們能認識米雪兒和我的真實樣貌，我也希望他們能明白，我們能一路努力到此，也許他們也可以，他們也能有非凡成就。」

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米雪兒則談到揭畫儀式與美國對各背景人士承諾的關係，包括她自己就是來自芝加哥南方勞動階層的女兒，「既然我們的畫像能夠掛在全球最知名地址的牆上，每一位懷疑自我的孩子該相信他們也能夠辦到，這很重要，這就是美國。」

根據白宮傳統，現任總統會邀請上一任總統重返白宮參加後者的揭畫儀式，但這項傳統在川普總統時期被打破，他沒有為前任總統歐巴馬的肖像舉行揭幕式，也從未解釋為何略過此儀式。拜登總統7日特別為歐巴馬恢復了這項傳統；他在白宮公布了美國第一位非裔總統歐巴馬和夫人的官方肖像。

米雪兒表示，這項傳統不僅對主持儀式者很重要，對參與和觀察美國民主的人也有重大意義。

歐巴馬肖像預計放在白宮大廳(Grand Foyer)展出，與柯林頓、布希畫像並列；米雪兒畫像則可能跟其他前第一夫人肖像一起擺在白宮一樓走廊。

川普發言人並未回應是否有畫家開始為川普夫婦繪製肖像。白宮歷史協會1960年代起開始整理總統肖像，歷代總統和第一夫人通常會在卸任前各自選擇藝術家為其畫肖像，但過程恐耗時數年。<

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