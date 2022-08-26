紐時：中國恐嘗試全面封鎖 逼台灣讓步

中共解放軍為展示全面封鎖台灣的能力，由東部戰區部隊8月4日在台灣海峽進行遠程實彈演習，曾有四枚飛彈飛越台灣上空。(路透)

紐約時報報導，儘管中國大陸可能仍欠缺快速入侵並占領台灣的能力，但北京 恐嘗試採取全面封鎖策略迫使台灣讓步，或為後續更廣泛的軍事行動鋪路。

報導指出，在這種狀況下，大陸將試圖用軍艦和軍機圍堵台灣，目的是在實體、經濟甚至是數位層面上切斷台灣對外聯繫。大陸試圖透過本月的軍演來展現信心，證明解放軍 有能力包圍台灣。

美國國會眾院議長裴洛西訪台後，解放軍進行了72小時的圍台軍演。紐時報導，事實上這次軍演還不是全面性演練，解放軍向台灣周邊海域發射的11枚飛彈，在真正的圍堵封鎖中軍事用途不大，因為它們是設計來打擊陸上目標而非船隻，中方並未動用最先進武器，戰機也僅在台灣周邊而非上空飛行。

美國前國防部官員、現任新加坡國立大學訪問研究員唐安竹認為，「這是一場政治戰。北京行動的政治層面有時比他們進行中的實際訓練更加重要」。

分析稱，真正的封鎖將涉及數以百計船艦、飛機及潛艦，以封鎖台灣港口和機場，並擊退美國及其盟邦派出軍艦和軍機干預。封鎖台灣時，解放軍也需要掌握制空權，解放軍可利用大陸東南沿海的飛彈擊落敵機，甚至攻擊美國在關島和日本 的基地。

專家相信封鎖戰略讓大陸能靈活收緊或放鬆圍堵台灣的絞索，美國國防大學研究員孫飛說，「這讓北京可以在台灣『學到教訓』後，決定是否開始或停止行動」。

不過，一旦大陸利用封鎖策略支持其全面侵台企圖，可能引發長期的毀滅性衝突，以及國際社會對大陸的強烈抵制，導致大陸蒙受經濟損失並面臨政治孤立。

在奪取台灣的真正衝突中，大陸也將利用宣傳、假消息、網路戰和其他工具，尋求資訊控制。部分台灣專家相信，在實際衝突中，大陸可能試圖切斷或禁用傳輸數據的海底電纜，這也會影響區域內其他國家，例如日本和南韓。