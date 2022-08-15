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共和黨要角雲集 內州烤肉會傳煙硝味

編譯柯立偉／綜合14日電
內州共和黨聯邦參議員共和黨候選人賴克紹在串燒烤肉會展上與選民交談拉票。(美聯社)
內州共和黨聯邦參議員共和黨候選人賴克紹在串燒烤肉會展上與選民交談拉票。(美聯社)

「巴斯克烤肉會」(Basque Fry)自2015年首度舉辦開始，已成為內華達州共和黨年度大事，共和黨的重量級人物都會選在這個場合宣揚政績、提升人氣、團結批評民主黨或單純亮相展現親民一面，不過今年的烤肉大會上，似乎出現陣陣煙硝味，不甘只在黨內初選獲得第二名的州長參選人吉爾柏特(Joey Gilbert)，利用烤肉會的機會指「計票不公」，要求全州重新驗票。

確定出線的共和黨籍內華達州州長參選人隆巴度(Joe Lombardo)也有出席這場盛會，但沒有與吉爾伯特碰頭；他表示自從內州黨內初選結束後，一直都沒有時間與吉爾伯特見面，對於吉爾伯特提出的「爭議」，隆巴度不願回應，只低調地說：「不管投票給誰，這都是我們要面對的問題。」

打算代表共和黨參選年底聯邦參議員選舉地現任內華達州檢查總長賴克紹(Adam Laxalt)也是烤肉會的焦點之一，他並獲得德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)地大力推薦；克魯茲稱讚賴克紹是「內華達州共和黨人唯一的最佳選擇」，他說：「每個州有每個州的候選人，但每次經歷過初選，就算是勝利的候選人也面臨著如何重新彌補與黨內同志分裂關係的難題；但賴克紹早早就凝聚了內華達的共和黨人，他是你們的最佳人選。」

知名保守派專欄作家施利特(Kurt Schlichter)也赴內州共襄盛舉，並在發言時說：「如果內華達輸了，我們就失去了一切，不過自從去年11月看到楊京(Glenn Youngkin)成功拿下整體偏藍的維吉尼亞州，讓我對內華達州的選情頗為樂觀。」

除此之外，包括南達科他州州長克莉絲蒂．諾姆(Kristi Noem)、內部拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts)也到場發言，現場還有許多小攤販，宣揚保守派理念並販售川普或反拜登的周邊紀念商品，同時也有牛仔表演、巴斯克美式體驗等多元活動。

共和黨 內華達州 克魯茲

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