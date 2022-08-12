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透露國會暴動內幕？趙小蘭接受眾院調查委員會約談

編譯潘勛／綜合11日電
川普總統任內的華裔聯邦運輸部長趙小蘭，接受特別調查委員會針對國會暴亂案深談。(資料照片，美聯社)
川普總統任內的華裔聯邦運輸部長趙小蘭，接受特別調查委員會針對國會暴亂案深談。(資料照片，美聯社)

知情人士透露，眾院調查國會山莊暴亂案委員會已約談前運輸部長趙小蘭，另與前教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)、前白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)深談中；趙小蘭及狄弗斯均為川普內閣閣員，國會山莊暴亂案發生後，曾打算援引憲法第25修正案解除川普總統職權，另於翌日辭職。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，趙小蘭與調查委員會合作、委員會正與狄弗斯及歐布萊恩深談，此前並未經報導；前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)9日會見委員會，援引第25修正案一事也是訪談焦點，消息才一併傳出。

知情人士也透露，委員會正與前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)磋商約談條件；雷克里夫前職務的本質屬機密，雙方有些事必須設法克服。

目前已知，2021年1月6日國會山莊暴亂案發生仍在職的九名內閣級官員已經跟調查委員會合作，或者正在接洽。

外界了解，狄弗斯、趙小蘭跟龐培歐一樣，國會山莊暴亂案發生後，立即考慮援引第25修正案令川普去職；龐培歐後來做完國務卿任期，但狄弗斯及趙小蘭都在翌日向川普遞出辭職信。

歐布萊恩身為國安顧問，並非川普內閣成員；消息人士說，暴亂案發生後他與其他高層會談，考慮第25修正案，但此事遭歐布萊恩否認。

國會山莊暴亂案發生當日，歐布萊恩不在華府，但他的副手博明(Matthew Pottinger)則在，並告訴歐布萊恩他要辭職；博明在委員會最後一場公聽會上作證，焦點放在暴亂展開那187分鐘，川普毫無作為。

調查委員會發言人拒絕對狄弗斯、歐布萊恩及趙小蘭合作一事置評，趙小蘭的發言人也一樣；狄弗斯的發言人反駁說，狄弗斯並未主動與委員會商談，排定訪談時間，此外不再多談細節；歐布萊恩對傳言指他與委員會交談中不予置評。

消息人士稱，委員會訪談多位前內閣官員，都要求他們談論第25修正案一事，目前顯然還在尋找相關資訊。

趙小蘭 川普 龐培歐

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