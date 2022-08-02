小心愈吃愈傻… 研究：超加工食品吃多恐傷腦

最新發布的研究發現，每天攝取過量加工食品，如熱狗、冰淇淋等，長期下來可能影響認知能力。圖為民眾大口吃冰淇淋。(新華社)

2022年阿茲海默症 協會國際會議(Alzheimer's Association International Conference)1日發表的一項新研究指出，每天食用超過每日卡路里攝取量20%的超加工食品(ultraprocessed foods)，可能導致認知能力衰退。

過去研究指出即食食物、熱狗、漢堡、冰淇淋等超加工食品會提高肥胖、心臟與循環問題、糖尿病、癌症的風險，甚至可能導致壽命縮短。

新研究則顯示吃太多超加工食品可能促使整體認知能力下降，包括與執行功能有關的大腦區域，涉及負責處理訊息與決策的能力。

根據研究，與食用最少量超加工食品的人群相比，食用最多的男性與女性整體認知能力下降速率快28%，執行功能下降速率快25%。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)神經學教授坦齊(Rudy Tanzi)表示：「雖然需要進一步的研究與重複研究，不過新的研究結果相當引人注目，並強調了攝入適當營養的關鍵作用，能夠維護與增進大腦健康，以及隨著我們衰老時降低大腦疾病的風險。」坦齊並未參與該項新研究。

高糖、高鹽、高脂肪 加劇炎症損腦健康

他指出超加工食品的主要問題：「這些食物通常含高糖、高鹽、高脂肪，會加劇全身的炎症，這可能是對身體與大腦健康老化的最大威脅。」

坦齊補充解釋由於超加工食品的便利性，可能取代含高植物纖維的食物，植物纖維對於保持腸道微生物群落的健康與平衡具有重要作用，「這對大腦健康及降低年齡相關大腦疾病的風險尤其重要，如阿茲海默症。」

這項研究追蹤超過1萬巴西 人長達10年之久，超過半數的研究參與者為女性、白人或受過大學教育 ，平均年齡51歲。

研究共同作者克勞蒂亞．蘇摩多(Claudia Suemoto)說：「在巴西，超加工食品占總體卡路里攝取量的25%到30%。」

「美國人消耗的58%卡路里、英國人消耗的56.8%卡路里、加拿大人消耗的48%卡路里來自超加工食品。」

研究中吃最多超加工食品的人群通常更年輕，多為女性、白人，教育程度與收入較高，較可能是從未吸菸的人群，目前有喝酒的可能性較低。