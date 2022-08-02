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吃維生素D有助預防骨折？ 新研究顛覆舊觀念

編譯柯立偉／綜合1日電
最新研究發現，長期大量攝取維他命D，並不能預防多數骨折或其他疾病。圖為維他命D藥丸和膠囊。(美聯社)
最新研究發現，長期大量攝取維他命D，並不能預防多數骨折或其他疾病。圖為維他命D藥丸和膠囊。(美聯社)

長期以來認為，攝取維生素D有助於老年人防止骨折，不過一項針對2萬6000人的最新科學研究指出，大量服用維生素D無法降低罹患心臟病、癌症、記憶力衰退或避免骨折的風險。

據估計，全美有三分之一60歲以上高齡者定期服用維生素D補充劑，而依據當前美國的健康指南，每人每日應攝入600至800IU的維生素D以保持健康，通常只要多曬太陽就有助於合成維生素D，若是在冬天日照不足，也可以選擇多喝牛奶以補充維生素D。

研究主筆人、波士頓布里翰婦女醫院(Boston's Brigham and Women's Hospital)醫師瑪莉爾‧勒柏夫(Meryl LeBoff)指出，雖然攝取維生素D對強化骨骼支撐力確實很重要，但並不是「愈多愈好」。

勒柏夫說：「我們的研究發現維生素D若與鈣質一同服用，吸收效果會更好，但即使如此，並不能夠有效降低服用維生素D者任何部位骨折的風險。」

舊金山加州太平洋醫療中心(California Pacific Medical Center)醫師卡明斯(Steven Cummings)，與緬因醫學研究中心(Maine Medical Center Research Institute)醫師羅森(Clifford Rosen)也在這份研究的審查意見中表示，民眾不用再仰賴多吃維生素D來預防可能的重大疾病。

然而，勒柏夫強調，這份研究只針對「健康的一般民眾」，沒有納入骨質疏鬆症或其他需要額外攝取維生素的疾病的患者，關於這部分的研究尚不完備，還需要進一步的調查與實驗。

勒柏夫說：「整體而言，這次的調查推翻了長久以來既有『應多攝取維生素D避免骨折』的觀念，同時一直去檢驗血液中維生素D的含量也不能降低骨折風險；事實上，對絕大多數健康的人來說，多去戶外活動、吃健康一點的食物遠比額外攝取維生素D來的重要。」

加州 心臟病 醫學

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