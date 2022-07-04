別滑手機上癮 92歲手機之父：放下手機「為自己活」

今年92歲、因發明全球第一台手機而有「手機之父」美名的庫柏呼籲大家別把時間浪費在手機上。(Getty Images)

根據大數據統計資料公司「Statista 」一項2021年針對全美2028位成年人使用手機 習慣的調查，46%以上的民眾平均每天會花至少5小時的時間在滑手機，日平均使用時長達7個小時者也有11%；現年高齡92歲、因發明全球第一部手機而有「手機之父」美名的庫柏(Martin Cooper)，呼籲大家別把時間浪費在手機上，應該過上「屬於自己的生活」。

庫柏上月30日接受BBC專訪時，聽到主持人說他每天至少花五個小時的時間滑手機上網，一臉不可置信地大笑說：「真的假的？每天五個小時？你該為自己活活吧？」

曾在摩托羅拉(Motorola)服務逾30年的庫柏近日出版回憶錄「切斷電源線」(Cutting the Cord，暫譯)，回顧了當年發明手機的想法；他說：「100多年來，人們一直用『電線』聯絡住家和辦公室之間，但我們一生中花5%的時間在車上度過，卻沒有辦法在車上與外界聯繫，因此我就希望能製造出一部小到能放進口袋、大到能覆蓋耳朵和嘴巴之間的無線電。」

庫柏指出，他一直希望每個人都能有自己的電話號碼，而這個他稱為「最大的成就」已成為現代社會的現實。

庫柏發明手機於1973年正式發表，該款手機被命名為「摩托羅拉DynaTAC 8000X」，從當代角度觀之，DynaTAC 8000X無疑是個龐然大物且非常不實用；重2.5磅、長10吋，電池續航力只有25分鐘，而充飽電需要10個小時；幾經改良後才在1983年正式販售，一支手機要價3995元，折算通貨膨脹 率後，約當等值現如今的1萬1724元。

雖然自己的發明確實大大改變了人類的生活，不過庫柏認為一直到最近人們才開始發覺手機的價值；他說：「我們才剛剛開始，希望透過手機在各個領域徹底改善人類生活，特別是教育 和醫療方面一定會有重大改變；我知道我聽起來像個樂觀主義者，但貧困將成為過去，聽說許多第三世界國家由於使用銀行的人口比率較低，已經使用手機在不需要銀行的情況下轉移資金，這正是手機使人們擺脫貧困的例證。」