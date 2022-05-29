牛隻飼養費增加 牛排、漢堡將續漲 明年牛肉產量減7%

因應飼養等費用上漲，加上牧場減少養牛，牛肉產量降低。(美聯社)

因應飼養等費用上漲，加上牧場減少養牛，牛肉產量降低，漢堡和牛排等牛肉製品價格未來幾個月將繼續上漲。

聯邦數據顯示，畜牧業者因應糧食等開銷上漲，畜牧業者加速販售牛隻給育肥場，讓今年到明年可宰殺的牛隻數量下跌。

華爾街 日報引述畜牧業與牛肉產業官員說法報導，西部各州持續乾旱導致牧場的牧草乾枯，畜牧業者得花更多錢買補充飼料。

農業部 本月表示，明年的牛肉產量預料減少7%，牛隻價格將漲至新高。

產業官員表示，牛隻價格創新高會影響肉品包裝場的收益，肉品包裝業者可能將成本轉嫁給消費者。

蒙大拿州伯尼(Birney)牧場第四代珍妮‧阿德遜(Jeanie Alderson)表示，牧場原本有250隻牛，近幾個月賣掉75頭高齡母牛，在正常情況下，她會在春季買進新牛，但今年買新牛的價格太高了。

東南部野火燒掉牛隻食用的牧草，她的部分牧場鄰居需要花更多錢買飼料，壓縮畜牧業者的預算，迫使業者減少牛隻數量。阿德遜說：「壓力很大，許多畜牧業者債台高築，若負債繼續增加，未來幾年會有人被迫離開產業。」

農業部表示，乾旱氣候與營運成本增加讓畜牧業者在今年第一季加速汰除牛隻；愛阿華州立大學(Iowa State University)估計，牛隻生產者過去八個月來有五個月在虧錢。

農業部數據顯示，4月消費牛肉價格同比去年4月漲14%。

產業高層表示，食物價格上漲已改變部分消費者購物習慣，部分消費者改買較便宜的肉品、烹飪油和冷凍食物。

美國合作銀行(CoBank)經濟學者厄斯特(Brian Earnest)表示，牛隻供給短缺，紅肉價格短期內不會降價，但肉品包裝業者今夏擴充人力並增加產量後，價格可望回落。

牛隻減少加上消費者尋找價便宜的肉品，威脅牛肉加工業者過去兩年來享有的豐富利潤。

新冠肺炎疫情 以來，泰森食品(Tyson Foods)、JBS美國控股公司和全國牛肉包裝公司(National Beef Packing Company)生意欣欣向榮，高收益甚至招致議員批評大型肉品企業運用產業力量抬高餐廳與超市肉品價格，卻未善待畜牧業者。

肉品包裝業官員表示，目前許多工廠人力短缺，無法處理和以往等量的牛隻，這讓市場上的牛隻數量增加，致使牛價下跌及牛肉產品供應受限；然而，雜貨店與超市的需求未減少，導致去年量販肉品價格高漲。