我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手是非法移民？網路謠言 鋪天蓋地

編譯盧炯燊／綜合26日電
烏瓦德居民在發生槍案的小學門口放置鮮花悼。(Getty Images)
烏瓦德居民在發生槍案的小學門口放置鮮花悼。(Getty Images)

每次遇上重大事件，社交媒體隨即鋪天蓋地的出現各種陰謀論及錯誤信息，特別是造成多人死亡的重大槍擊事件後，這類虛假信息馬上瘋狂出現，德州小學槍擊案當然也不例外，槍案傳出後，社媒上立即出現說槍手是非法移民、槍案是捏造的等資訊。

這些年來，當康州珊迪虎克小學(Sandy Hook)、佛州帕克蘭市(Parkland)中學、奧蘭多夜總會，以至紐約州水牛城超市等大規模槍擊案爆出後，各種毫無根據的說法即時出現。德州小學槍擊案傳出後，推特、Reddit 及其他社交媒體平台裡，立時瘋傳槍手是非法移民、是個變性人等無稽說法，伴隨著的是各種陰謀論。

美聯社報導，一些人更加油添醋指槍手逃離邊境，正遭邊境巡邏隊追捕；甚至說他是個非法外星人，因謀殺而遭薩爾瓦多通緝。其中一條推文說此次事件是「拜登手上的鮮血，不應該發生」，除了被點讚外，更轉發了數百次。

除了文字，有圖片當然最佳，結果一些無辜者的頭像被人指為槍手，更說他是個跨性別者；在線上討論區4Chan，不少用戶大肆分享照片並大肆評頭論足，然而沒有任何證據支持這是真實的。

在推特，其中一個帖子是一張跨性別女人的照片，並配上帖文「突發新聞：槍手的身分已經曝光」，指槍手是個「偽娘」(FEMBOY)，在YouTube上有個頻道。

但這些全屬子虛烏有，照片中人其實是一個住在紐約，名叫薩布麗娜(Sabrina)的22歲跨性別女性，她向美聯社表示自己根本不是YouTube的網紅；她說，在被指是槍手之後，在社交媒體上收到不少騷擾性辱罵及回應。

類似的情況也在社媒Reddit出現，受害人也是一名變性女子。

尤其離譜的是，亞利桑納州共和黨籍國會議員戈薩爾(Paul Anthony Gosar)在推特發文，指槍手是「變性的左翼非法外星人」，這個推文現已刪除，他的辦公室拒絕對此置評。

虛假信息專家朗格利亞(Jaime Longoria)指出，這些蓄意做假的信息，反映出社會存有種族主義以及不能容忍跨性別者的存在，於是將槍擊事件歸咎這類群體；另外也有人是故意轉移對槍擊暴力事件的視線。

槍擊 跨性別 非法移民

上一則

「為何只發生在美國」德州州長：控槍無法阻悲劇

下一則

薪酬漲幅6592%…Expedia執行長 2.962億登「薪王」

延伸閱讀

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」

紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖