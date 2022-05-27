德州槍手是非法移民？網路謠言 鋪天蓋地

烏瓦德居民在發生槍案的小學門口放置鮮花悼。(Getty Images)

每次遇上重大事件，社交媒體隨即鋪天蓋地的出現各種陰謀論及錯誤信息，特別是造成多人死亡的重大槍擊 事件後，這類虛假信息馬上瘋狂出現，德州小學槍擊案當然也不例外，槍案傳出後，社媒上立即出現說槍手是非法移民 、槍案是捏造的等資訊。

這些年來，當康州珊迪虎克小學(Sandy Hook)、佛州帕克蘭市(Parkland)中學、奧蘭多夜總會，以至紐約州水牛城超市等大規模槍擊案爆出後，各種毫無根據的說法即時出現。德州小學槍擊案傳出後，推特、Reddit 及其他社交媒體平台裡，立時瘋傳槍手是非法移民、是個變性人等無稽說法，伴隨著的是各種陰謀論。

美聯社報導，一些人更加油添醋指槍手逃離邊境，正遭邊境巡邏隊追捕；甚至說他是個非法外星人，因謀殺而遭薩爾瓦多通緝。其中一條推文說此次事件是「拜登手上的鮮血，不應該發生」，除了被點讚外，更轉發了數百次。

除了文字，有圖片當然最佳，結果一些無辜者的頭像被人指為槍手，更說他是個跨性別 者；在線上討論區4Chan，不少用戶大肆分享照片並大肆評頭論足，然而沒有任何證據支持這是真實的。

在推特，其中一個帖子是一張跨性別女人的照片，並配上帖文「突發新聞：槍手的身分已經曝光」，指槍手是個「偽娘」(FEMBOY)，在YouTube上有個頻道。

但這些全屬子虛烏有，照片中人其實是一個住在紐約，名叫薩布麗娜(Sabrina)的22歲跨性別女性，她向美聯社表示自己根本不是YouTube的網紅；她說，在被指是槍手之後，在社交媒體上收到不少騷擾性辱罵及回應。

類似的情況也在社媒Reddit出現，受害人也是一名變性女子。

尤其離譜的是，亞利桑納州共和黨籍國會議員戈薩爾(Paul Anthony Gosar)在推特發文，指槍手是「變性的左翼非法外星人」，這個推文現已刪除，他的辦公室拒絕對此置評。

虛假信息專家朗格利亞(Jaime Longoria)指出，這些蓄意做假的信息，反映出社會存有種族主義以及不能容忍跨性別者的存在，於是將槍擊事件歸咎這類群體；另外也有人是故意轉移對槍擊暴力事件的視線。