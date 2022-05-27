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德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

優秀教師緊抱學生遇難 結縭24年丈夫心碎過世

記者胡玉立／綜合報導
烏瓦德小學教師賈西亞(右)不幸在槍案殞命，她的丈夫也在兩天後心臟病發過世。親友在GoFundMe網站為他們的子女籌款。(取自gofundme網頁)
烏瓦德小學教師賈西亞(右)不幸在槍案殞命，她的丈夫也在兩天後心臟病發過世。親友在GoFundMe網站為他們的子女籌款。(取自gofundme網頁)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)老師伊爾瑪·賈西亞(Irma Garcia)在24日校園槍擊案中不幸身亡；兩天後，與她結縭24年的丈夫喬·賈西亞(Joe Garcia)心臟病發作過世；家人表示，賈西亞26日去學校追悼妻子並獻花，一返家就倒地不起，「因悲痛過世」。

24日的重大槍擊案造成19名兒童和兩名老師喪生，其中，49歲、在羅伯小學任教23年的的四年級老師伊爾瑪·賈西亞，是四個孩子的母親，與丈夫是高中戀人。

「我真的無法用言語形容我們的感受，」伊爾瑪·賈西亞的外甥馬蒂內茲(John Martinez)在推特寫道，「請為我們全家祈禱。上帝憐憫我們，這太難了。」馬蒂內茲還指出，伊爾瑪·賈西亞「死時緊抱學生，試圖保護他們。他們不僅是她的學生，也是她的孩子。」

烏瓦德小學教師賈西亞不幸在槍案殞命，她的丈夫也在兩天後心臟病發過世。圖為親友在學...
烏瓦德小學教師賈西亞不幸在槍案殞命，她的丈夫也在兩天後心臟病發過世。圖為親友在學校前面放置十字架悼念賈西亞。(美聯社)

伊爾瑪·賈西亞曾獲選羅布小學「年度教師」， 2019年另曾進入德州三一大學(Trinity University)聖安東尼奧(San Antonio)地區傑出教學獎決選名單，當時她是三年級老師，專長是社會研究及英語語言藝術與閱讀(English Language Arts and Reading, ELAR)。

GoFundMe網站目前至少有兩個籌措賈西亞夫婦喪葬費和家庭生活費的專頁。一個是由馬蒂內茲出面籌組；該籌款網頁寫道，「她是個英雄；許多人愛她，她也將被深深懷念。」內文第二段提到，喬·賈西亞在48小時後心臟病發過世。該網頁目前籌得款項已逾54萬元。

另一個為賈西亞夫婦籌款設立的GoFundMe專頁是由自稱伊爾瑪．賈西亞表妹的奧斯汀(Debra Austin)設置，目前籌款逾63萬元。奧斯汀寫道，「我真的相信喬是死於心碎，失去逾25年的人生摯愛太難以承受了。」

烏瓦德當地報紙頭版套黑，只標註了慘案發生的日期。(Getty Images)
烏瓦德當地報紙頭版套黑，只標註了慘案發生的日期。(Getty Images)

賈西亞夫婦的長子目前在軍事訓練營，二兒子就讀德州州立大學，另外還有兩個女兒。

24日槍擊案為保護學童不幸身亡的另一位老師是44歲的伊娃‧米雷萊斯(Eva Mireles)；她的丈夫魯伊斯(Ruben Ruiz)在學區警隊擔任警察，該警隊正在調查這場大屠殺悲劇。

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