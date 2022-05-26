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通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟

編譯孫梁／綜合25日電

懲罰俄羅斯入侵烏克蘭如果須以美國經濟為代價，支持這樣做的人不及半數，顯示民眾對制裁俄羅斯造成通膨等經濟問題的焦慮。美聯社和NORC公共事務研究中心的民調表明，儘管45%的人認為制裁俄羅斯是美國的最大優先，但51%的人認為，制裁應降低對經濟的傷害。

但在俄羅斯入侵烏克蘭之初，55%的人在3月的調查中表示，美國的最大優先是盡可能強烈地制裁俄羅斯。

民眾觀念的轉變，反映出通膨升高對美國家庭的傷害，汽油和食物等商品價格的上漲造成千百萬民眾的財務緊張，限制了他們支持烏克蘭的意願，對剛簽署資助烏克蘭400億元法案的拜登總統，可能是令人不安的跡象。

調查顯示，拜登的支持率目前降至就任總統以來最低，民眾對他處理烏克蘭局勢的信任度也低迷。

俄亥俄州辛辛那提70歲的退休會計師珍妮特·愛麗絲-卡特(Jeanette Ellis-Carter)說：「美國是在自殺，我們可以幫助他人，但同時必須知道如何幫助自己，我們現在沒有這樣做。」她表示，8%的通膨率抹掉了退休者生活成本的調整，尤其是在健保費和食物價格飆漲的影響下，她重新當會計，但因小企業雇不起她而失去顧客。

民調顯示，大多數民眾支持繼續制裁俄羅斯、禁運俄石油和為烏克蘭提供武器。32%的人認為美國應在烏克蘭衝突中發揮主要作用，49%的人認為應發揮次要作用。44%的人支持直接資助烏克蘭，32%的人反對，23%的人沒有意見。

僅21%的人相信拜登有能力處理烏克蘭局勢，認為他有部分能力和幾乎沒有能力的人都是39%。紐約州綺色佳市(Ithaca)33歲的安吉莉卡·克莉絲汀森(Angelica Christensen)說：「有時我們是捲入不應捲入的爭端，導致局面更糟；我們現在要專注經濟。」

45%的人贊成拜登對美俄關係的處理，54%的人不贊成，贊成的民主黨人和共和黨人分別是73%和15%。

阿拉巴馬州62歲的傑姬·佩里(Jackie Perry)表示，她同情烏克蘭，認為俄羅斯入侵不合理，但白宮應關注經濟，她汽油太貴而減少了開車，「如果拜登政府重視他們服務的民眾，汽油價格就不會如此高」。

這項民調是在5月12日至16日對1172人進行的訪調結果，正負誤差率為四個百分點。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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