我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

「敵人來自內部」 川普轉「內戰」推文引爭議

編譯陳韻涵／綜合23日電
川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰；令人想起2021年1月6日暴民攻占國會的一幕。(美聯社)
川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰；令人想起2021年1月6日暴民攻占國會的一幕。(美聯社)

前總統川普22日在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)轉貼另一名使用者寫下「內戰」的貼文，川普僅轉推文章，並未寫下任何評語；共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)22日領取甘迺迪勇氣獎時重申，川普是美國前所未見的威脅，呼籲人們與之對抗。

川普22日轉推「真實社群」使用者「讓美國再次偉大薩諾斯國王」(MAGA King Thanos)的一則貼文，「讓美國再次偉大薩諾斯國王」引用福斯國家網(Fox Nation)主播拉臘·羅根(Lara Logan)的推文截圖，寫道「內戰」。

羅根的推文則是薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)3月19日在推特(Twitter)上發布的一則貼文，布格磊寫道：「全球最強國正快速崩落，讓人反思真正的原因，有一股強大的力量不能迅速被摧毀，除非敵人來自內部。」

布格磊隨推文附上彭博(Bloomberg)專欄3月19日的文章，其標題為「通膨讓收入不到30萬元的人受苦」。美國4月消費者物價指數(CPI)較去年同期增加8.3%，汽油價格連兩周上漲，23日來到創紀錄的每加侖4.6元。

川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰。賓州共和黨議員金辛格問，難道沒有任何...
川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰。賓州共和黨議員金辛格問，難道沒有任何共和黨人站出來說句話？(取自推特)

另外，伊利諾州共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)推文寫道，「我的任何一位共和黨同僚要說話嗎？還是我們只是想先再贏一場選舉？」

加州民主黨眾議員斯威威爾(Eric Swalwell)表示，「川普號召內戰，就像越南和起義遊行，他不具備對抗它的男子氣概。」

錢尼：川普是美國最大威脅

錢尼22日出席領取今年的甘迺迪勇氣獎(JFK Profile in Courage Awards)時示警，川普是美國「之前所未面對過」的威脅，將國會去年遭受攻擊與內戰相提並論，同樣威脅美國民主制度。

錢尼藉機討論，每一任總統都尊重政權和平移轉，「只有一人例外」，重申故總統甘迺迪就職典禮時誓言在最迫切的時刻「捍衛自由」。

錢尼表示，在全球歷史長河中，僅少數幾代負責捍衛自由的角色，接著她把矛頭指向川普，說道「現在，這個角色就是我們；我們面臨前所未見的威脅，前總統試圖推翻憲政共和國，必須召集勇者起身對抗。」

川普 社群媒體 眾議員

上一則

拉攏亞裔選票 民主黨成立新PAC鎖定餐館、雜貨店

下一則

至少14州15名檢察長參選人 宣揚2020大選舞弊論

延伸閱讀

喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

引誘野熊供川普長子獵殺 導覽業者面臨重罪起訴

引誘野熊供川普長子獵殺 導覽業者面臨重罪起訴
明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手

明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手
紐時：潘斯鴨子划水布局2024 喬州初選與川普攤牌

紐時：潘斯鴨子划水布局2024 喬州初選與川普攤牌

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

2022-05-16 19:26

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入