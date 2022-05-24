「敵人來自內部」 川普轉「內戰」推文引爭議

川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰；令人想起2021年1月6日暴民攻占國會的一幕。(美聯社)

前總統川普 22日在他的社群媒體 「真實社群」(Truth Social)轉貼另一名使用者寫下「內戰」的貼文，川普僅轉推文章，並未寫下任何評語；共和黨聯邦眾議員 麗茲‧錢尼(Liz Cheney)22日領取甘迺迪勇氣獎時重申，川普是美國前所未見的威脅，呼籲人們與之對抗。

川普22日轉推「真實社群」使用者「讓美國再次偉大薩諾斯國王」(MAGA King Thanos)的一則貼文，「讓美國再次偉大薩諾斯國王」引用福斯國家網(Fox Nation)主播拉臘·羅根(Lara Logan)的推文截圖，寫道「內戰」。

羅根的推文則是薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)3月19日在推特(Twitter)上發布的一則貼文，布格磊寫道：「全球最強國正快速崩落，讓人反思真正的原因，有一股強大的力量不能迅速被摧毀，除非敵人來自內部。」

布格磊隨推文附上彭博(Bloomberg)專欄3月19日的文章，其標題為「通膨讓收入不到30萬元的人受苦」。美國4月消費者物價指數(CPI)較去年同期增加8.3%，汽油價格連兩周上漲，23日來到創紀錄的每加侖4.6元。

川普轉發推文，稱美國已經分裂，甚至引發內戰。賓州共和黨議員金辛格問，難道沒有任何共和黨人站出來說句話？(取自推特)

另外，伊利諾州共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)推文寫道，「我的任何一位共和黨同僚要說話嗎？還是我們只是想先再贏一場選舉？」

加州民主黨眾議員斯威威爾(Eric Swalwell)表示，「川普號召內戰，就像越南和起義遊行，他不具備對抗它的男子氣概。」

錢尼：川普是美國最大威脅

錢尼22日出席領取今年的甘迺迪勇氣獎(JFK Profile in Courage Awards)時示警，川普是美國「之前所未面對過」的威脅，將國會去年遭受攻擊與內戰相提並論，同樣威脅美國民主制度。

錢尼藉機討論，每一任總統都尊重政權和平移轉，「只有一人例外」，重申故總統甘迺迪就職典禮時誓言在最迫切的時刻「捍衛自由」。

錢尼表示，在全球歷史長河中，僅少數幾代負責捍衛自由的角色，接著她把矛頭指向川普，說道「現在，這個角色就是我們；我們面臨前所未見的威脅，前總統試圖推翻憲政共和國，必須召集勇者起身對抗。」