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川普背書有效？共和黨西維州、內州初選「4大看點」

編譯陳韻涵／綜合11日電
前總統川普支持的西維州眾議員穆尼(左)壓倒性擊敗對手，贏得該州眾院第二選區議員共和黨初選。(美聯社)
前總統川普支持的西維州眾議員穆尼(左)壓倒性擊敗對手，贏得該州眾院第二選區議員共和黨初選。(美聯社)

西維吉尼亞州和內布拉斯加州10日舉行共和黨初選，前總統川普背書的參選人一勝一敗，「紐約時報」分析四大看點。

川普支持的西維州眾議員穆尼(Alex Mooney)壓倒性擊敗同為現任眾議員的對手麥肯利(David McKinley)，贏得該州眾院第二選區黨內初選；然而，川普支持的內州州長參選人赫伯斯特(Charles Herbster)在三方角逐中失利，敗給內州大學董事皮倫(Jim Pillen)。

紐時分析此二州初選，整理出四大看點：

川普背書人在西維州得勝

由於國會選區重畫，西維州眾院第二選區理論上應有利75歲的麥肯利，因為尋求第七任的他轄下選區占大部分地區；50歲的穆尼則曾為西維州隔壁馬里蘭州的參議員、馬州共和黨主席。

川普之前在西維州人氣很高，因此贏得他支持的穆尼也得利於川普支持者。

拜登治理策略受挫

拜登並不在西維州聯邦眾議員競選的選票上，但他深信選民會青睞那些拋開黨派偏見、把事情做好的國會議員，但選舉結果卻讓他再度受挫。

麥肯利非常符合西維州長期以來「把勝利帶回家鄉」國會議員的傳統，但共和黨選民並不領情。

穆尼批評「自由派的麥肯利支持拜登的兆元預算案」；而拜登原本相信選民會暫時擱置黨派成見，但他10日坦言，「極端MAGA(Ultra-MAGA)共和黨人仍控制該黨」。

川普欽點者輸內州州長初選

赫伯斯特試圖把內州州長初選當作對川普的公投，稱之為「共和黨及川普成就的代理人戰役」，他常提及川普，兩人也同台造勢。

然而，這場初選的風向在赫伯斯特於選舉尾聲被控性騷擾後，變得僅限他個人，選民轉投保守派的皮倫。

赫伯斯特是今年首位輸掉選舉的川普背書人，但絕非最後一位。

共和黨的城鄉分裂

城鄉政治差距不僅存在不同政黨，共和黨內部也很明顯。

內州州參議員林斯特倫在道格拉斯郡大贏，卻在郊區得票率不到20%，部分地區甚至個位數。

皮倫與林斯特倫在內州第二大選民樞紐、林肯市所在的蘭卡斯特郡纏鬥，但皮倫在其他地區得票率均勝過對手。

川普 共和黨 維州

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