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僅16%亞裔男自認完全融入職場 所有族裔中墊底

編譯陳韻涵／綜合9日電
亞裔在職場的融入比率低，但不再避談所面臨的挑戰。(Getty Images)
亞裔在職場的融入比率低，但不再避談所面臨的挑戰。(Getty Images)

貝恩顧問(Bain & Company)研究顯示，亞裔在各國職場的「融入」比率低，但不再避談所面臨的挑戰且開始表達需求和想要飛黃騰達的野心，這種情況在數十年前不曾出現。

貝恩管理顧問公司訪查北美、歐洲和澳洲七大國的產業情況，結果發現不到30%的雇員自認為完全「融入」職場，但如此認為的亞裔男性只有16%，在所有族裔和性別中墊底，倒數居次的是亞裔女性(20%)。

受訪者被問及什麼代表「融入」時，所有人都一致回應，意見被聽見、重視和支持。

貝恩顧問指出，這些回答都呼應同一主題，受訪者希望被真誠對待且獲得重視。

貝恩顧問夥伴帕姆‧葉伊(Pam Yee)和文卡塔拉曼(Karthik Venkataraman)寫道，亞裔依然受到各種歧視影響，包括微小的侵犯行為，以及難以晉升管理階層的竹子天花板等。

泛亞藝研究機構「上升基金會」(Ascend Foundation)分析「平等就業機會委員會」數據後表示，無論是在外國出生的亞裔，還是在母國出生後旅外的亞裔，亞裔占職場專業勞動力的13%，但2018年僅6%受訪者擔任管理職；這表示，亞裔在管理階層仍占少數，白人同僚則占多數。

葉伊和文卡塔拉曼寫道，難以同化和被接納是亞裔普遍的職場挑戰，但亞裔的種族、社會經濟和文化多樣性讓他們難以解釋為何遭排斥。

「就個人而言，我對亞裔高管感覺融入的比率低並不感意外，我個人的經驗也驗證了這點」；葉伊告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)說：「但我訝異亞裔在所有人種分類中墊底，這說明了亞裔向來有多沉默。」

這項調查的迷思認為亞裔服從且努力工作，專家認為亞裔將這樣的個性也帶入職場，讓他們更難為自己發聲，也導致亞裔的財富差距成為所有族裔中最大。

貝恩顧問的調查顯示，所有族裔都重視包容，但受訪者對包容的觀念各異，有些人認為是要平等對待每個人，也有人認為要重視每個人不同的需求。

葉伊表示，這項調查的好處是，開啟了各族裔對包容的對話。

她說：「整體而言，亞裔變得比較願意談論他們遭遇的挑戰，他們的需求和想要達成的事情，這些是在10到20年前不存在；這對現代及下一代的亞裔企業領袖而言堪稱極大鼓舞。」

亞裔 澳洲 就業

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