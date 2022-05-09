墮胎權之爭再起 宗教分歧 衝突漸白熱化

威斯康辛州麥迪遜市的反墮胎「威斯康辛家庭行動」總部外，支持墮胎者舉牌示威。(美聯社)

有49年歷史的保障墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻，消息隨著主要意見書草稿外洩曝光，讓某些民眾感到欣慰，其他民眾則憂心忡忡。美聯社報導分析，數十年來投入墮胎權抗爭的宗教人士，對於最高法院爆發洩密問題感到詫異的同時，不同教派之間看法依然明顯分歧，衝突氣氛甚至變得白熱化。

多項全國民調 顯示，絕大多數全美民眾支持允許婦女墮胎。華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)在今年3月進行的民調中發現，除了白人福音教派新教徒之外，多數宗教團體普遍認為絕大多數墮胎案例應該合法。調查發現，高達69%的白人福音教派新教徒認為全部或絕大多數墮胎手術 應列為非法。

報導指出，意見書草稿曝光讓立場保守的基督教社群覺得看到希望。向來堅持反墮胎立場的宗教團體，例如美國天主教主教會議(U.S. Conference of Catholic Bishops，USCCB)，便呼籲信徒要為「羅訴韋德案」遭到推翻而禱告。

位於紐約皇后區的聖母受難天主教堂(Our Lady of Sorrows Catholic Church)，信徒約有1萬7000人。牧師羅德里格茲(Manuel Rodriguez)說，絕大多數拉丁信徒都對「羅訴韋德案」有機會被推翻而感到鼓舞，因為包括哥倫比亞、阿根廷在內等某些拉丁美洲國家，近幾年來紛紛讓墮胎合法化。

信徒以非洲裔民眾為主、不分教派的喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)天父之家教會(The Father's House)資深牧師杭特(Garland R. Hunt Sr.)也同意羅德里格茲的看法，並說「羅訴韋德案」有機會被推翻是信徒們從1973年以來持續禱告的結果。他說：「身為基督徒，我相信上帝才能賜予生命，不是政治人物，也不是法官。希望有更多嬰兒的生命能在子宮裡被保住。」

報導指出，猶太教則允許墮胎，甚至主張孕婦若面臨生命威脅時，應該墮胎。伊斯蘭教則對從節育到墮胎等生育選擇為信徒保留空間。