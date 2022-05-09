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推翻最高院判例好時機？德州州長擬挑戰2移民判例

編譯郭宣含／綜合8日電 
德州州長艾伯特將挑戰高院判例，擬終止無證移民義務教育和爭取移民執法權。（美聯社）
德州州長艾伯特將挑戰高院判例，擬終止無證移民義務教育和爭取移民執法權。（美聯社）

紐約時報報導，聯邦最高法院暗示有意推翻合法墮胎的判例後，部分保守派看見重審高院判例的機會。德州州長艾伯特(Greg Abbott)上周表示，他將尋求推翻高院兩大判例，以終止無證移民兒童的義務教育，並爭取州政府的移民執法權。

共和黨籍的艾伯特指出，他有意挑戰1982年「普萊勒訴無名氏案」(Plyler v. Doe)判例，該判決規定公立學校應教育所有孩童，包括無證移民兒童；他也擬挑戰2012年「亞利桑納州訴美國案」(Arizona v. United States)判例，即移民執法權屬於聯邦政府而非州政府。

紐時指出，艾伯特將利用州長權力展開新一波行動力阻無證移民；這也反映出，部分保守派普遍認為，若要修法改變美國人民生活，目前占多數的保守派大法官可能會同意。

自大法官推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿上周外流後，許多判例和權利也受到討論，而公立學校是否該停收無證移民兒童則是最新一起。

「普萊勒訴無名氏案」源自德州州議會1975年通過的一條法律，其禁止分配教育經費給非公民並允許學校拒收未經授權的移民兒童。德州東部普萊勒鎮(Tyler)一所學校依此法，向未經授權的移民兒童收取1000元年度學費，此舉引起訴訟，並一路上訴到高院。

大法官1982年以五比四票判定，這條德州法律違反美國憲法「平等保護條款」(Equal Protection Clause)，這些移民兒童會因其父母決定而「一生艱辛」，德州此法恐製造出「影子人口」，使這些人的後裔無法就學；就連當時投下反對票的大法官也認為，此法是差勁政策。

雖然後續有多次試圖推翻此判例的行動，但均未成功。

艾伯特表示，現在大法官組成已改變，而且新移民來自多元國家，對德州學校帶來巨大負擔；他指出，新移民說多元語言，不只有西班牙語，一旦聯邦政府取消因疫情而遣返移民的美國法典第42卷(Title 42)，德州很快就會無力負擔無證移民的教育。

盼爭取第三任州長的艾伯特4日受訪時表示，他會讓「普萊勒案」復活並再次上訴，但他未提出時程；他5日進一步指出，癥結點不僅是德州政府一年得負擔數十億元的教育支出，還有這筆錢應由聯邦政府提供。

艾伯特指出，他也打算推翻2012年的另一項判例「亞利桑納州訴美國案」；該案判定，移民執法權屬於聯邦政府，而非州政府。目前不清楚艾伯特要如何提告，也不清楚共和黨籍德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)是否會參與。

耶魯法學院(Yale Law School)憲法教授德瑞弗(Justin Driver)表示，首席大法官羅伯茲(John Roberts)當年還是雷根政府的法律幕僚時，曾共同撰寫備忘錄譴責聯邦政府未就該案力挺德州；時隔40年後，不清楚羅伯茲是否仍對此案持相同看法。

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