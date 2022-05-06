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下一個戰線是墮胎藥？有限制、有擴大 各州大不同

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
圖為示威者打出「我的身體我作主」的標語，在最高法院前集會，爭取墮胎權。(Getty Images)
圖為示威者打出「我的身體我作主」的標語，在最高法院前集會，爭取墮胎權。(Getty Images)

紐約時報5日報導指出，一旦「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例遭推翻，墮胎藥將成為墮胎權攻防的下一個戰線；某些州擬立法限制使用墮胎藥，也有州則打算立法允許墮胎藥擴大使用。

報導分析，如果1973年保護墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻，墮胎權保衛戰將拉到下一個新戰線繼續較勁，也就是墮胎藥。

墮胎藥丸將變得更搶手

一些共和黨主政州擬立法限制婦女使用終止初期妊娠的墮胎藥丸，但其他州則打算透過立法...
一些共和黨主政州擬立法限制婦女使用終止初期妊娠的墮胎藥丸，但其他州則打算透過立法，允許墮胎藥丸擴大使用。(美聯社)

目前在美國獲准使用的墮胎藥由兩劑藥劑混合，婦女可於妊娠最初10周內在家裡或任何地點服用。據統計，近年來墮胎藥越來越普遍，如今超過所有墮胎案例半數。聯邦法律對墮胎權的保障消失後，墮胎藥將變得更加搶手，各州對於是否允許婦女使用墮胎藥丸，將出現兩極化反應。

哈佛大學客座法律教授瑪麗‧賽格勒(Mary Ziegler)分析，絕大多數墮胎案例都在妊娠初期進行，墮胎藥的使用較難追蹤，因此越來越多婦女選擇透過服用藥丸墮胎，「這在未來將產生重大影響」。

19州禁止電話問診取藥

相較於傳統式墮胎手術，服用墮胎藥丸費用便宜，不涉及手術。懷孕婦女可以在洽詢醫師之後取得第一劑墮胎藥物美服培酮(mifepristone)自行服用，洽詢方式包括視訊或電話問診。不過，全美有19州州法禁止透過電話問診取得墮胎藥丸。

4州將不准所有形式墮胎

「羅訴韋德案」若被推翻，德州、密蘇里州、猶他州、田納西州等都將迅速全面禁止所有形...
「羅訴韋德案」若被推翻，德州、密蘇里州、猶他州、田納西州等都將迅速全面禁止所有形式墮胎。圖為一名反對墮胎的男子在華府最高法院前指斥支持墮胎者。(Getty Images)

德州、密蘇里州、猶他州、田納西州等，都已準備在「羅訴韋德案」被推翻後迅速全面禁止所有形式墮胎，這些州的女性居民將不再能透過電話問診從外州醫師領取墮胎藥丸。

生育健康專家指出，以後可能有越來越多美國婦女透過網站，從海外地區取得墮胎藥丸。賽格勒指出，從追蹤困難、包裹辨識不易等執行層面來看，州政府或聯邦政府很難阻止或攔截墮胎藥丸遞送郵件。

路州提案墮胎為謀殺罪

此外，路易斯安納州由共和黨領導的眾議會4日提出一項法案，將定義墮胎為謀殺罪，且允許檢察官以刑事罪名指控墮胎婦女；專家表示，礙於法律上定義的人「始於受孕的瞬間」，該法可能進一步影響其他避孕措施的使用，超越近期所有的禁墮胎法令。

路州為全國擁有「自動生效法」的13州之一，若「羅訴韋德案」被推翻，將即刻視墮胎為非法。

墮胎 手術 Roe v. Wade

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