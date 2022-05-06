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判例若推翻 白宮挽救難 司法部長：將捍衛墮胎權

記者顏伶如／綜合報導
司法部長加蘭德。(歐新社)
司法部長加蘭德。(歐新社)

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例可能被推翻的消息傳出後，拜登總統承諾會保護婦女墮胎權，但華盛頓郵報報導，白宮官員、政府律師、外部顧問及聯邦機關官員後來舉行馬拉松式會議與電話討論，卻發現殘酷事實：如果判決被推翻，白宮基本上並沒有挽救空間。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)5日表示，司法部立場向來堅定，將會捍衛墮胎權，司法部保障婦女及所有美國人民權益的承諾將不會改變。

華郵指出，拜登政府官員在過去幾個月裡，針對「羅訴韋德案」可能被保守派大法官聯手推翻展開討論，但2日晚間曝光的主要意見書草稿，卻讓白宮措手不及。

官員曾討論是否可能透過提供經費或透過俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等機制，協助婦女跨州接受墮胎手術，但不少參與討論者認為可行性並不高。

雖然透過國會立法保障婦女墮胎權也是可行之道，但白宮內部研判這條路恐行不通，因為民主黨在參院只擁有些微多數。

政府官員私下坦承，拜登政府未來若要採取任何行動，幾乎都會面臨共和黨籍州檢察長挑戰，而且這些挑戰勝算極高，即使共和黨發動的挑戰最後並未成功，也能讓拜登政府行動因為訴訟而卡關長達數月之久。

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