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昔日盟友… 大法官羅伯茲左飄 艾里托右移 隔閡加大

編譯陳韻涵／綜合5日電
首席大法官羅伯茲。(路透)
首席大法官羅伯茲。(路透)

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)與撰寫推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)案主要意見書草稿的大法官艾里托(Samuel Alito)曾是密切盟友，但兩人近年理念差距愈來愈大，如今在是否推翻「羅訴韋德案」案例中，選擇了不同的道路。

紐約時報分析，羅伯茲和艾里托都是保守派法律運動的代表人物，也都由前總統布希(George W. Bush)任命進入最高法院，兩人相差數月先後成為最高法院大法官。

大法官艾里托。(路透)
大法官艾里托。(路透)

羅伯茲和艾里托的投票紀錄原先難以區分，尤其當羅伯茲面臨特別艱難的案件時，他往往分派艾里托負責草擬主要意見書。

哈佛大學法學院學者拉札盧斯(Richard J. Lazarus)說：「兩人進入最高法院的第一個十年，羅伯茲顯然把艾里托當作可以託付的同僚，並形塑法庭所需的狹隘觀點，藉此維持五位大法官的多數決。」

拉札盧斯表示，「儘管艾里托的正式職稱仍為初級大法官(junior justice)，羅伯茲也會把最高法院內部分重要的大案子交給艾里托撰寫主要意見」。

然而，這樣的動態聯盟逐漸生變，尤其是在自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)逝世，而金斯柏的職位由保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)接任之後。

如今，昔日夥伴羅伯茲與艾里托將面臨是否廢除過去50多年來保障婦女墮胎權憲法權力的高度爭議訴訟。

聖路易斯華盛頓大學政治學與法學教授李依‧艾普斯坦(Lee Epstein)表示，兩人已分道揚鑣多年，「他們最初在意識形態上步調一致，看似值得信賴的盟友，但隨著光陰流逝，羅伯茲往左飄，艾里托往右移，隔閡愈來愈大。」

羅伯茲 大法官 金斯柏

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