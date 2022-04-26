俄軍再轟烏國5車站、煉油廠 烽火燒進俄西 2油庫爆炸

離烏克蘭北部約60哩的俄國布良斯克地區一座重要油庫25日清晨陷入火海，肇因不明。這座油庫及輸油管線供應烏東俄軍至為重要。(美聯社)

俄羅斯25日對烏克蘭 中部和西部五座火車站和煉油廠發動連串攻擊，報復美國國務卿布林肯(Antony Blinken)密訪烏克蘭；英國情報指出，約1萬5000名俄軍陣亡，俄國 部隊在烏東頓巴斯(Donbas)地區的攻掠「未取得重大突破」 ，重蹈基輔戰事的後勤和戰鬥支援不利的覆轍。

烽火除了在烏克蘭蔓延，疑似也燒進俄國境內，俄西邊境 城市兩座儲油設施25日爆炸，烈焰照亮夜空，影響供應頓巴斯俄軍的輸油管線；俄國宣布，在邊境擊落兩架烏克蘭無人機。

烏克蘭國營鐵路公司烏國鐵路(Ukrzaliznytsia)董事長卡梅辛(Oleksandr Kamyshin)25日表示，中部和西部有五座火車站被俄國飛彈擊中，至少有16班載客列車暫停行駛，西部利維夫(Lviv)附近也有一處火車站遭殃。

利維夫州長柯吉茨基(Maksym Kozytskyy)表示，當天上午8時30分左右，克拉斯涅(Krasne)火車站遭飛彈擊中，變電站爆炸。

烏國官員表示，中西部最大城市文尼察(Vinnytsia)中部地區至少五人在俄國攻擊中命，當地檢察官表示，另有18人受傷。

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)25日表示，俄軍連夜摧毀烏克蘭56處軍事設施，以及第聶伯河附近的克列緬丘格(Kremenchuk)煉油廠。然而，烏國波塔瓦州(Poltava)州長本月初即表示，該煉油廠稍被摧毀。

另據俄國緊急應變部表示，距離烏克蘭北部約60哩的俄國布良斯克地區(Bryansk)一座油庫25日清晨陷入火海，肇因不明。這座油庫屬於俄國國營企業Transneft的子公司，營運德魯茲巴(Druzhba)輸油管，運送原油至歐洲國家；官員表示，雖然火勢催毀了一座柴油儲油槽，但當地柴油儲量還夠用15天。

俄國庫斯克(Kursk)州長斯塔羅沃特(Roman Starovoyt)表示，俄軍25日清晨4時許，在與烏國接壤的里爾斯基(Rylsky)地區擊落兩架烏克蘭無人機。

俄烏目前各有得失，但英國國防部情報指出，俄軍在烏東的進展有限，「缺乏充足後勤和戰鬥支援部署，尚無重大突破」。