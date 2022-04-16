物價飆漲…糧食券額外補貼叫停 衝擊4000萬人

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

對於全美約4000萬民眾來說，聯邦糧食券 (food stamp)計畫是日常生活中購買食品及雜貨的重要依靠；然而，就在通膨高漲，糧食價格創下數十年新高之際，政府在新冠疫情 期間推出的糧食券補貼措施即將結束。農業部是在疫情發生後，因應勞工爆發失業潮，而於2020年4月開始提高糧食券補貼。

在2020年發生新冠疫情後，各州州長紛紛發布疫情緊急災難聲明(COVID-19 disaster declaration)，低收入民眾與弱勢家庭領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)時，可獲額外補貼。隨著疫情緊急災難聲明結束，糧食券額外補貼也將停止。

美聯社報導，視各州規定不同，弱勢民眾接下來若要申請糧食補助，資格認定可能會有差別。

內布拉斯加州 是全美各州中最嚴格的，糧食券緊急補助才實施四個月，便於2020年7月宣告計畫結束。共和黨籍內布拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts)說，如此作法有其必要，「以讓全國其他地方看看我們如何回歸正常生活」。

繼內布拉斯加州之後，約12個共和黨執政州陸續跟進，愛阿華州從本月開始也停止糧食券額外補助，懷俄明州、肯塔基州則將在今年5月取消糧食券額外補助。

阿肯色州、佛羅里達州、愛達荷州、密蘇里州、密西西比州、蒙大拿州、北達科塔州、南達科塔州以及田納西州等，均以縮減疫情期間的糧食券額外補助。

住在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的51歲婦女安妮‧巴朗(Annie Ballan)，疫情期間因為糧食券額外補助，與兒子兩人每月共計領取將近500元。但芮基茲宣布取消額外補助後，由於健康因素而都無法工作的母子倆，每月領取金額降至僅41元。

共和黨籍地方首長指出，糧食券額外補助只是暫時的權宜之計，協助疫情期間丟掉工作的民眾度過難關，如今疫情已趨緩，許多州都出現公司行號招不到員工的窘境，不再需要增加糧食券補助。

美聯社報導，對於使用糧食券的家庭來說，額外補助已成了食物價格一路飆漲的緩兵之計。疫情期間的糧食券增加補助，每月補助金額平均為95元以上，但某些家庭每個月因此多拿數百元。

一旦聯邦政府宣布結束疫情期間發布的公共衛生緊急狀態，糧食券額外補助計畫便將全面終止。不過，拜登政府尚未透露是否宣布結束公衛緊急狀態。