我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

物價飆漲…糧食券額外補貼叫停 衝擊4000萬人

記者顏伶如／綜合報導
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

對於全美約4000萬民眾來說，聯邦糧食券(food stamp)計畫是日常生活中購買食品及雜貨的重要依靠；然而，就在通膨高漲，糧食價格創下數十年新高之際，政府在新冠疫情期間推出的糧食券補貼措施即將結束。農業部是在疫情發生後，因應勞工爆發失業潮，而於2020年4月開始提高糧食券補貼。

在2020年發生新冠疫情後，各州州長紛紛發布疫情緊急災難聲明(COVID-19 disaster declaration)，低收入民眾與弱勢家庭領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)時，可獲額外補貼。隨著疫情緊急災難聲明結束，糧食券額外補貼也將停止。

美聯社報導，視各州規定不同，弱勢民眾接下來若要申請糧食補助，資格認定可能會有差別。

內布拉斯加州是全美各州中最嚴格的，糧食券緊急補助才實施四個月，便於2020年7月宣告計畫結束。共和黨籍內布拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts)說，如此作法有其必要，「以讓全國其他地方看看我們如何回歸正常生活」。

繼內布拉斯加州之後，約12個共和黨執政州陸續跟進，愛阿華州從本月開始也停止糧食券額外補助，懷俄明州、肯塔基州則將在今年5月取消糧食券額外補助。

阿肯色州、佛羅里達州、愛達荷州、密蘇里州、密西西比州、蒙大拿州、北達科塔州、南達科塔州以及田納西州等，均以縮減疫情期間的糧食券額外補助。

住在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的51歲婦女安妮‧巴朗(Annie Ballan)，疫情期間因為糧食券額外補助，與兒子兩人每月共計領取將近500元。但芮基茲宣布取消額外補助後，由於健康因素而都無法工作的母子倆，每月領取金額降至僅41元。

共和黨籍地方首長指出，糧食券額外補助只是暫時的權宜之計，協助疫情期間丟掉工作的民眾度過難關，如今疫情已趨緩，許多州都出現公司行號招不到員工的窘境，不再需要增加糧食券補助。

美聯社報導，對於使用糧食券的家庭來說，額外補助已成了食物價格一路飆漲的緩兵之計。疫情期間的糧食券增加補助，每月補助金額平均為95元以上，但某些家庭每個月因此多拿數百元。

一旦聯邦政府宣布結束疫情期間發布的公共衛生緊急狀態，糧食券額外補助計畫便將全面終止。不過，拜登政府尚未透露是否宣布結束公衛緊急狀態。

糧食券 疫情 內布拉斯加州

上一則

莫斯科號沉沒 艦長及500餘官兵恐陣亡 2核彈失蹤

下一則

俄恐動用核武 澤倫斯基籲全球應準備

延伸閱讀

國會團訪台意義大 學者：印證台灣是美國印太夥伴

國會團訪台意義大 學者：印證台灣是美國印太夥伴
哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤

哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤
專車再抵華府…德州持續「外送」無證客 佛州嗆別來

專車再抵華府…德州持續「外送」無證客 佛州嗆別來
烏國警告：商船卡在港口 船上逾千萬噸穀物恐放到壞掉

烏國警告：商船卡在港口 船上逾千萬噸穀物恐放到壞掉

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取