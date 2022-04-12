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推特總部改成遊民收容所？貝佐斯支持馬斯克

編譯洪毅／綜合11日電
成為推特最大股東的馬斯克推文要把空蕩的推特舊金山總部大樓，改為遊民安置中心。(Getty Images)
成為推特最大股東的馬斯克推文要把空蕩的推特舊金山總部大樓，改為遊民安置中心。(Getty Images)

馬斯克(Elon Musk)成為買入推特(Twitter)9.2%股份，成為最大股東後，一度在推特上頻頻發表各種意見，例如主張「改造總部為遊民家園」，引來與馬斯克不時唇槍舌戰的另一富豪貝佐斯(Jeff Bezos)「認同」；原來貝佐斯的意思是，他的亞馬遜(Amazon)總部早就已經如此了。

馬斯克在9日發布推文，說「把推特舊金山總部改成遊民收容中心，反正也不會有員工出現在那」，還提供推特用戶民調投票；投票結束後，超過190萬投票者中，91.3%回答「好」，其餘8.7%回答「不好」。「反正也不會有員工出現在那」是指推特允許員工遠距上班的政策。

全美大都市的遊民泛濫，多年容忍，終成市政毒瘤，近來如西雅圖、紐約等市轉變態度，開...
全美大都市的遊民泛濫，多年容忍，終成市政毒瘤，近來如西雅圖、紐約等市轉變態度，開始強力清除街邊遊民臨時住所。圖為警員上月巡視亞馬遜總部所在的西雅圖市街邊的遊民住所。(美聯社)

亞馬遜總部早就讓遊民暫住「效果非常棒」

貝佐斯在隔日轉推這篇文，寫道：「或者做一半就好，這個效果非常棒，有方便有服務熱忱的員工」，並附上一則科技新聞網GeekWire的文章連結。

原來貝佐斯的真正意思是，當馬斯克有此提議的時候，亞馬遜早就已經有類似的設施：GeekWire文章中，介紹的就是在西雅圖的亞馬遜總部的遊民收容中心，八層樓的中心總面積達6萬3000平方呎，可供200人暫住，盥洗室、用餐區、兒童遊戲室等設備一應俱全。

雖然有些用戶對馬斯克的說法表示質疑，但馬斯克回應部分用戶說，他是「認真的」；事實上，遊民及毒癮問題確實長期是舊金山的大患。

但是包括此意見在內，許多對推特的相關「指點」已在馬斯克決定不加入推特董事會後刪除；而這些指點包括建議、批評，或是戲謔。

對馬斯克提議設把遠距辦公而空無一人的推特總部辦公室，改為遊民庇護中心，亞馬遜創辦...
對馬斯克提議設把遠距辦公而空無一人的推特總部辦公室，改為遊民庇護中心，亞馬遜創辦人貝佐斯表示支持。(美聯社)

例如馬斯克還主張，擁有認證標記、即藍色勾勾的「每月付3元用戶」應享有無廣告待遇；或是提出認為推特收入過於仰賴廣告，容易被大企業牽著鼻子走的意見。

比較「奇特」建議的則是主張可用推特狗狗幣(Dogecoin)支付；或是詢問是否推特「Twitter」中的「W」應該剔除，變成「Titter」，與女性胸部「Tit」做連結，而該詢問的投票功能只有「好」跟「當然」兩個選項。

雖然馬斯克不加入推特董事會，但表示仍會與推特就一些議題密切接觸；如果馬斯克的建議是認真的，代表馬斯克可能主張撤廢總部、削減人力、改變營運方針等。

至於馬斯克一則提到如泰勒絲(Taylor Swift)、小賈斯汀(Justin Bieber)等最多人跟隨的頁面卻鮮有推文，並質疑「推特是否快要消亡？」的推文，則依然沒有刪除。

成為推特最大股東的馬斯克推文要把空蕩的推特舊金山總部大樓，改為遊民安置中心。(G...
成為推特最大股東的馬斯克推文要把空蕩的推特舊金山總部大樓，改為遊民安置中心。(Getty Images)

推特 馬斯克 遊民

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華裔律師鮑康如：以言論自由名義收購推特 馬斯克：可笑

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