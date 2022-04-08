參院通過法案暫停與俄貿易 包括禁俄石油 加碼制裁航空業

聯邦參院7日通過法案，取消白俄羅斯及俄羅斯的「最惠國待遇」，禁止進口俄國石油和天然氣。圖為麻州的一個戰備儲油庫。(歐新社)

俄羅斯入侵烏克蘭一個多月後，參院 7日通過法案，大幅限制與俄國 的貿易關係，商務部也在同日宣布旨在大幅削弱俄國航空業的新制裁；俄國總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)坦承，一系列的制裁，讓俄國面臨30年來最艱困的處境，但他說這些制裁都會以失敗收場。

參院兩黨議員7日以全票通過法案，取消白俄羅斯 及俄羅斯的「最惠國待遇」，讓政府得以終止與兩國的正常貿易關係，對來自兩國的進口產品加徵關稅；法案還包括禁止俄國石油進口；參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他們終於完成了一件「大事情」。

眾院約在三周前就已通過類似法案，當時外界視其為美國將經濟孤立俄羅斯的訊息，故此得到一致支持的法案竟在參院跑了近一個月的時間，讓部分議員感到洩氣；聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)就說，參院的牛步「釋出軟弱的訊息」，令人「失望」。

儘管這些法案更近似於將拜登總統簽署的行政命令「法案化」，當前局勢也讓與俄貿易關係幾近停滯，故象徵意義大於實質；但聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)說，傳達訊息依然是重要的，「烏克蘭人天天都在沙場征戰，我們至少應該要讓法案通過。」

商務部則在7日發布新一輪制裁，針對的是俄羅斯國家航空公司「俄羅斯航空」(Aeroflot)，以及藍色航空(Azur Air)、烏塔航空(Utair)，讓這三間航空公司無法取得來自美國的飛行器，以及零件及技術支援；商務部稱，特別針對這三間航空公司，是因為他們已違反美國政府的相關禁令。

商務部助理部長阿克塞爾羅德(Matthew Axelrod)表示，這些措施對航空公司影響甚大，因為沒有零組件及技術支援，航空器就很難繼續飛上天，久而久之，泰半的國際或國內航線將難以執飛。

俄總理：經濟制裁俄 終會失敗

面對一系列制裁，米舒斯京7日在國家杜馬發表講話說，西方對俄羅斯的制裁堪稱「史無前例」，「即使在冷戰最高峰的時代，也不見如此程度的制裁」，這也讓俄國「面臨過去30年來最艱困的處境」。

但是米舒斯京也說，試圖將俄羅斯孤立於全球經濟之外的圖謀終會失敗，經濟、金融體系依然穩定運作，股市、貨幣沒有太大動盪，「我懷疑還有哪些國家做得到」。