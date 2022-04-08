美國主導 俄羅斯被踢出聯合國人權理事會

聯合國大會7日表決通過，暫停俄羅斯人權理事會資格。(美聯社)

聯合國 大會7日表決通過暫停俄羅斯人權理事會資格，這項提案由美國主導，美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德矢言追究俄國 責任；俄羅斯駐聯合國副大使庫茲敏抨擊這是不合理且帶政治動機的舉措，他在表決結束後表示，俄國稍早前已決定退出人權理事會。

俄烏戰爭已持續超過一個月，烏克蘭指控俄軍在基輔北邊的布查鎮(Bucha)虐殺平民，俄國堅決否認；美國與西方國家已開始調查發生在烏國境內的戰爭罪行，由美國主導在聯合國大會上將俄羅斯踢出人權理事會。

這項提案獲得93國支持，24國反對、58國棄權，已達到「棄權不記者三分之二多數」的標準。

俄稱已退 抨部分國家壟斷

庫茲敏(Gennady Kuzmin)在投票前表示，這場投票是因為美國試圖維繫主導地位和完全控制，俄羅斯拒絕這些不實指控。

193個聯合國成員國中，投下反對票的包含俄羅斯、中國、白俄羅斯 、古巴、北韓、伊朗、敘利亞和越南等；棄權國包含印度、巴西、南非、新加坡、泰國、馬來西亞和印尼等。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)在會中表示，國際社會朝正確方向邁出一步，不允許惡劣的人權侵犯者繼續擔任人權領導職務。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明表示，暫停俄國在人權理事會的資格，意味著各國選擇讓俄國為無端戰爭中，嚴重且系統性侵犯人權的行為負責；世界正在發出明確訊號，要求俄羅斯立即無條件停止侵略烏克蘭，信守聯合國憲章原則，國際社會將持續追究俄國責任。

歐盟代表團團長史庫格(Olaf Skoog)表示，聯大做出的罕見決定傳遞了究責與希望阻止更多侵犯人權行為的強烈訊號。

俄羅斯在表決後宣布，稍早前已退出人權理事會，並抨擊人權理事會已被部分國家壟斷，用來達成短期目標。

中國：火上澆油 加劇對抗

中國駐聯合國大使張軍表示，聯大的任何倉促舉動都可能火上澆油，加劇分歧、激化衝突，破壞和平努力；「這種方式對待人權理事會成員將會開創危險先例，加劇人權領域的對抗，為聯合國治理帶來巨大影響，造成嚴重後果」。

美聯社報導，這項提案的理由為俄國士兵在烏克蘭犯下侵犯人權的行為，但投票結果遠低於聯大上個月要求立即停火與俄國撤軍的兩項決議案，兩案獲得超過140國支持。

俄羅斯在去年加入人權理事會，任期三年，如今提早退出，也難抹滅成為聯合國人權理事會2006年成立以來，第二個被停權的國家；2011年利比亞曾遭停權。

人權理事會設立在日內瓦，由193個聯合國成員國選出47國組成人權理事會；此外，聯合國大會有權暫停一個「嚴重地、系統性侵犯人權」的國家的人權理事會會員權利。