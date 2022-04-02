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200名白俄異議人士自組部隊 援烏前線作戰

記者顏伶如／綜合報導
數百名白俄羅斯人前往俄烏戰爭最前線，矢言要為烏克蘭及白俄羅斯兩國的自由奮戰到底。圖為烏軍士兵發射迫擊砲。（路透）
數百名白俄羅斯人前往俄烏戰爭最前線，矢言要為烏克蘭及白俄羅斯兩國的自由奮戰到底。圖為烏軍士兵發射迫擊砲。（路透）

為了推翻長期執政的白俄羅斯強人總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)，白俄羅斯男子庫拉茲漢卡(Pavel Kulazhanka)過去十多年來先是參加街頭抗議，後來升級為破壞鐵路軌道、炸毀軍事據點，後來因此被迫逃亡海外，落腳紐約市以傳授綜合武術為生。現在他與數百名白俄羅斯人前往俄烏戰爭最前線，矢言要為烏克蘭及白俄羅斯兩國的自由奮戰到底。

華盛頓郵報報導，庫拉茲漢卡認為，協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，便能增加推翻魯卡申柯甚至俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的機會。他說，如果不是普亭派兵撐腰，魯卡申柯政府早就垮台了。

跟庫拉茲漢卡一樣加入「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」(Kastus Kalinouski Battalion)到烏克蘭協助抗俄的白羅斯人，都希望把高昂士氣帶回白俄羅斯，終結魯卡申柯的28年統治。「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」是以1860年代領導白俄羅斯民眾抵抗俄軍的領袖命名。

本周稍早，正在烏克蘭首都基輔西部郊區受訓的庫拉茲漢卡，扛著AK-47突擊步槍受訪時說：「人生就是要不顧一切追求信念。」他說，對抗魯卡申柯是他的信念，放棄一切遠走他鄉也是為了信念，「如今到這裡參戰，我們都是為了最高層次的信念而來」。

魯卡申柯並未派兵加入俄羅斯侵略烏克蘭的行動，但俄軍自俄烏戰爭爆發之前，便一直以白俄羅斯為基地，俄軍後來對基輔及烏克蘭北面的攻勢，也是從白俄羅斯展開。

庫拉茲漢卡說，目前約有200名「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」在戰爭最前線作戰，地點包括烏克蘭軍隊最近剛奪回控制權的基輔附近城鎮伊爾平(Irpin)。

華盛頓郵報報導，「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」經費與裝備原本主要來自移居海外各地的白俄羅斯人及烏克蘭人捐款。俄烏戰爭爆發後，烏克蘭戰時條款允許外國人加入作戰，「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」因此從烏克蘭軍隊手中取得槍械及裝備，其中包括北約(NATO)提供的配備。

報導指出，負責招募白俄羅斯人加入「卡斯圖斯-卡利諾斯基大隊」的工作人員表示，數千白俄羅斯民眾表達參戰意願，不過背景調查耗時冗長，取得軍事配備也需要時間，因此造成作業耽擱。有意參戰的白俄羅斯人中，許多是對魯卡申柯不滿而在2020年白俄羅斯大選後被捕過的異議人士。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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