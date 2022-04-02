美專家：俄前線無總指揮官 作戰僵化頻失利

美國軍事專分析，俄國在烏克蘭作戰失利，是因為地、海、空軍行動不一致，還面臨後勤問題、士氣低落等，導致傷亡慘重。圖為一名俄軍戰士被俘。（Getty Images）

紐約時報報導，美國官員研究俄羅斯對烏克蘭 逾五周的戰爭後表示，俄羅斯高層遠在莫斯科指導對烏克蘭的軍事行動，前線並無總指揮官可發號施令，足以說明為何俄國 難以有效回應烏克蘭超乎預期的強烈抵抗。

美國官員和獨立分析師表示，俄國在烏克蘭欠缺一名統一指揮的將領，這導致俄國的地、海、空軍行動不一致，不僅如此，俄軍還面臨後勤問題、士氣低落以及約有7000至1萬5000名俄軍陣亡。

俄軍欠缺前線指揮官，至少有七名俄國高階將軍被推至前線解決戰術問題，不過西方軍事專家認為應把這類問題留給低階官員或資深軍職人員。

一名美國資深官員表示，北約官員和情報單位等待數周預期俄國會派出前線指揮官，卻遲遲未見；西方官員因此認定，這場戰爭的決策者遠在莫斯科，包括俄國國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)、武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)，以及俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)。

拜登政府官員30日引述美國解密情報指出，普亭一直從幕僚那裡聽到俄軍在烏克蘭戰場的不實消息；該情報似乎也使普亭與蕭伊古之間的緊張關係升溫。

俄國官方反駁美國情報的正確性，克姆林宮(Kremlin)31日批這些情報「完全誤解」當前情勢，可能導致「不妙後果」。

俄軍在烏克蘭作戰面臨重重問題，美國軍方官員表示，身處500哩遠不易指導軍事行動，距離可能使現場作戰軍隊和莫斯科擬定的戰爭計畫出現落差，俄國創造龐大的軍隊機器，卻無法因應烏克蘭人敏捷的抵抗。

第二名資深官員表示，俄國士兵被告知，長官未明確下令前不得擅自行動，這項規定也使作戰士兵感到氣餒；這種由上而下的戰略代表，莫斯科傳達指令給戰場將軍，他們再傳達給士兵，這些士兵得無視戰場情況遵守指令。

軍事分析師表示，指揮制度僵化造成不少俄國將領陣亡。

紐時指出，普亭一開始僅宣稱這是有限度的軍事行動，由於他未誠實說明任務內容，進而影響執行效果。

前北約盟軍司令、退役美國陸軍上將克拉克(Wesley Clark)表示，他2016年教烏克蘭將軍有關美軍「行動後學習機制」(AAR)，即美軍齊聚並逐一分析行動過程，上校得向上尉承認過錯，「也許我太晚下指令」；但克拉克指出，烏克蘭人表示這方法行不通，因為前蘇聯體制教他們要保留資訊，彼此欺瞞。