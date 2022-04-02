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「馬立波極端混亂 」紅十字最大車隊救援 無功而返

編譯洪毅／綜合1日電
國際紅十字會1日試圖展開大規模疏散烏克蘭馬立波市內平民的計畫，但無功而返，連人道物資也運不進去。圖為工作人員協助當地一名兒童下車。(Getty Images)
國際紅十字會1日試圖展開大規模疏散烏克蘭馬立波市內平民的計畫，但無功而返，連人道物資也運不進去。圖為工作人員協助當地一名兒童下車。(Getty Images)

烏克蘭南部馬立波(Mariupol)戰況激烈，人道危機已持續數日；國際紅十字會(ICRC)1日試圖展開大規模疏散市內平民的計畫，卻無功而返，甚至連人道物資也不得其門而入，這座數十萬人口的城市，仍有多達十萬民眾未成功撤離。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天，馬立波就遭到俄軍圍困、密集轟炸，建築普遍斷垣殘壁，水電供應斷絕，飲食、醫藥等物資日漸匱乏，引發人道危機；雖然這座45萬人的繁華港都已有四分之三民眾棄守家園，但仍有超過10萬人留在當地，處境風雨飄搖。

國際紅十字會屢次試圖營救馬立波的民眾，但是撤離平民、運送物資等行動均告失敗，原因皆是過於危險。

而在3月31日，俄羅斯國防部同意暫時停止攻擊馬立波後，國際紅十字會表示可以開啟一條人道走廊，讓市內平民向西部撤離；紅十字會也在1日發起營救行動，組建由54輛公共汽車、數量未知的各式車輛，預計可載運數千人的車隊，從札波羅熱(Zaporizhzhia)開往馬立波，為馬立波迄今為止最大的營救行動。

但車隊出發後，卻在半途鎩羽而歸，折回札波羅熱，澆熄了原先國際紅十字會有望大規模進入馬立波營救的樂觀希望。

國際紅十字會發言人華森(Ewan Watson)表示，紅十字會的營救行動要成功，需要各方遵守協議，並為紅十字會提供安全保障，但是安全撤離的走廊目前局勢依然「極端混亂」，讓1日的營救要成功已不可能。

華森還說，國際紅十字會本來還有兩輛載滿食物、飲水、藥物等人道物資的卡車，卻因得不到俄方批准而無法加入車隊，「情勢非常嚴峻，而且還在不斷惡化」。

儘管沒有國際紅十字會的幫助，仍有少數民眾當天成功逃離馬立波，副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說，馬立波通往札波羅熱的走廊建置完成；總統辦公室副主任提摩申科(Kyrylo Tymoshenko)表示，當天有3071位平民撤離馬立波；惟確切數字尚無法得到核實。

華生表示，國際紅十字會的營救團隊將在2日再次嘗試率領車隊前往馬立波。

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